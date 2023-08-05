男籃世界盃／美國隊準備出征　灰狼少主Anthony Edwards坐「C位」

我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆美國隊的12人名單為：Tyrese Haliburton、Mikal Bridges、Cam Johnson、Brandon Ingram、Paolo Banchero、Bobby Portis、Anthony Edwards、Jalen Brunson、Josh Hart、Jaren Jackson Jr.、Walker Kessler、Austin Reaves。
美國隊派出了一批年輕的後起之秀參加這屆比賽，其中一些人已經入選過全明星，雖然缺乏一些經驗、星度與奧運美國隊相比也差了許多，但這個陣容在進攻效率及防守多樣性之間取得了合理的平衡，讓人有些期待。
而相比於球員名單，這支球隊的教練團是名人堂等級的，總教練是金州勇士總教練Steve Kerr，他的助教團裡有邁阿密熱火總教練Erik Spoelstra、洛杉磯快艇總教練Tyronn Lue和岡薩加大學總教練Mark Few，他們總共7次獲得NBA總冠軍，2次進入NCAA四強賽。
在拍攝定裝照時，前排5人從左到右依序為：Hart、Brunson、Edwards、Haliburton和Reaves；後排7人從左到右為：Ingram、Banchero、Kessler、Portis、Jackson、Johnson和Bridges。上賽季已經證明過自己擁有領導一支季後賽球隊能力的灰狼新生代球星Edwards手中抱著球，坐在正中間，這說明了他在這支球隊中的身份地位。
美國隊接下來預計在拉斯維加斯進行為期5天的訓練，在8月8日將和波多黎各隊進行一場熱身賽。然後他們將前往西班牙馬拉加，進行2場熱身賽。8月12日與斯洛維尼亞交手、13日對戰西班牙。隨後美國隊將前往阿拉伯聯合大公國的阿布達比，再進行為期一周的訓練，並於8月18日對陣希臘、8月20日對德國。