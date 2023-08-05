NBA／Poole為何離隊？勇士GM坦言和Green有關　需要釋放薪資壓力

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我必須為我們球團做出最好的決定。」Dunleavy如此說道，「我總是說對我來說，找來Chris（Paul）是很容易就能做出的的決定。我討厭自己必須送走Jordan，他在我們過去幾年完成的成就中發揮了重要作用。但就籃球、財務靈活性以及所有你考慮的因素而言，這對我們來說是一個相對容易的決定。」
勇士今年夏天續約Green，同時送走了Poole，考慮到兩人之間的矛盾和緊張關係，在進行這筆操作時，勇士管理層是否也考慮到兩人不能在同一支球隊打球的因素？Dunleavy並沒有否認這樣的說法。
「我不能說這不是一種論點。這種觀點有它的道理在，但實際上更重要的因素是我們必須在財務上做出一些決定，在釋放一些壓力的同時，仍然保持高度競爭力、並有機會贏得冠軍。這就是我們當時必須做出的決定，就這樣。」Dunleavy如此說道。
「我們需要讓Draymond歸隊，我們了解他給這支球隊帶來的東西以及他在過去十年中所代表的意義。這將持續下去。這很重要，所以我們優先考慮了這一點。」Dunleavy解釋說，在個考量點下，勇士知道他們必須送走另一份合約，而Poole成為了那個人。
Dunleavy認為Paul的到來，將可以抵銷Poole離開的損失，「作為你上班的第一天，你不會喜歡打電話給一個人並告訴他：『你被交易了』，但我告訴他（Poole），『我認為這對你來說真的是一個很好的機會。』在我們的後場有Steph和Klay的情況下——我認為Jordan在他這個年紀（24歲），能夠在進攻端做到更多事，他需要一些發揮空間才能揮灑天賦，而我不知道我們能否在接下來的幾年裡為他提供這些東西。」
「所以當我和Jordan談論這件事時，他當下可能感到有些驚訝。但與此同時，我認為一旦事情都確定下來，他就會意識到這對他來說是一個很好的機會。」Dunleavy感性的表示，「這讓我感覺好多了，把他交易到一個我認為他有機會展現能力的地方，而不是一個他可能不想去的地方．．．Jordan是一個聰明的孩子，我認為他明白這一點。我想他未來的前途是一片光明。」