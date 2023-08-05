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全台通路激省／全聯綠茶、超商咖啡買1送1　好市多衛生紙折100元

▲本週通路精選優惠出爐，全聯無糖綠茶、洗衣精、牙膏買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲本週通路精選優惠出爐，全聯無糖綠茶、洗衣精、牙膏買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週通路激省懶人包來了！推薦好市多柯克蘭溼式衛生紙，原價519元現折110元，還有老楊鹹蛋黃酥現折50元；全聯有白蘭洗衣精、高露潔牙膏，油切綠茶買1送1優惠；全家、7-11也推出咖啡控必備的美式、拿鐵限時買1送1優惠。

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🟡好市多．即起至8月10日

柯克蘭濕式衛生紙，原價519元，特價409元

風倍清織物除菌消臭噴霧，原價359元，特價369元

老楊鹹蛋黃酥，原價249元，特價199元

女高衩內褲，原價449元，特價349元

🟡家樂福．即起至8月30日

8/6、8/7、8/13、8/14、8/20、8/21、8/25至29日，線上、門市會員滿2000元9折（部分商品不適用），門市以現金折價券回饋，線上購物直接折抵。

萬歲牌米果綜合果／綜合果系列，原價198元買1送1

福樂自然零優酪乳，原價26元買1送1

春風頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙，原價323元買1送1

▲家樂福中元節活動開跑，限時滿2000元打9折，還有零食餅乾買1送1。（圖／業者提供）
▲家樂福中元節活動開跑，限時滿2000元打9折，還有零食餅乾買1送1。（圖／業者提供）
🟡全聯．即起至8月10日

俏媽咪特級鋁箔，30cm X 9m／盒，單盒139元買1送1

白蘭洗衣精，海洋麝香／陽光金橙，1.5KG／包，原價138元買1送1

高露潔抗敏專家牙膏，全面防護／修復琺瑯質／牙齦護理，110g／條，原價217元買1送1

悅氏雙纖油切綠茶-無糖，550ml／瓶，原價28元買1送1

🟡愛買．即起至8月30日

8/6、8/13會員單筆滿2000元9折優惠

卡滋番薯脆片雙併組合箱，原價159元特價139元

卡迪那95℃老虎堂黑糖口味地瓜條，原價59元特價38元

營多經典印尼炒麵重量杯，12入原價432元整箱買79折，特價342元

倒翁蔥燒牛肉風味碗麵，6入原價299元整箱買83折，特價249元

🟡7-11．即起至8月8日

21plus 冬瓜檸檬Q凍凍冰棒，原價45元／支，特價4支100元

健達樂脆棒，原價20元／件，加10元多1件

泰國Mae Pranom泰式甜辣醬，原價79元買1送1

8月7日前，門市大杯精品美式買1送1（原價100元／杯）、大杯精品拿鐵買2送1（原價110元／杯），珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶任選2杯88元（原價60元／杯），優格好多青茶2杯88元（原價60元／杯）。

▲7-11門市8月4日至8月8日推出限時優惠。（圖／業者提供）
▲7-11門市8月4日至8月8日推出限時優惠。（圖／業者提供）
🟡全家．即起至8月6日

特大杯椪柑氣泡美式／特大杯西西里氣泡美式，原價80元買1送1

厚濃靜岡抹茶拿鐵，原價65元買1送1

酷繽沙經典黑炫牛奶／拿鐵酷繽沙原價65元買1送1

傅仁堂涼茶／仙楂洛神飲，原價39元買1送1

WA!COOLIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕，原價49元買1送1

全家自有品牌金萱二十七，原價30元買1送1

🟡萊爾富．即起至8月6日（結帳憑LINE官帳活動條碼）


野菜生活100％綜合蔬果汁，原價45元買1送1

光泉指定鮮豆漿，原價35元第2件1元

生活泡沫花茶，原價15元第2件5元

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）

4大超商週末優惠！全家氣泡美式買1送1　7-11咖啡、霜淇淋買1送1

全家霜淇淋「莓好時光」開賣！買1送1吃法曝　7-11霜淇淋也買1送1

颱風假後提神！7-11美式買1送1、拿鐵買2送1　全家咖啡也買1送1

只賣5天！7-11思樂冰、霜淇淋「倒整罐烈酒」　雞尾酒咖啡買2送2

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