無差別攻擊掀恐慌！韓國民眾週五晚上不玩了 窩在家保平安
韓國近日接連發生無差別隨機砍人事件，造成社會恐慌，總統尹錫悅下令動員全部警力加強防範，韓國執法單位也實施了「特別安全行動」，允許警方在暴力犯罪案件中無預警直接開槍，有韓媒指出，因為對社會的不平靜感到不安，不少韓國民眾都取消週五晚上的活動，早早回家「保平安」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》報導，雖然政府跟警方展開積極的專項治安行動，但出於擔心，仍有許多韓國民眾取消原訂週五晚上的社交活動。由於網上的犯案預告聲稱，要在首爾麻浦區的梨花女子大學站動手，有梨花女子大學的學生受訪時表示，原本4日晚上要和朋友一起去吃羊肉串，因為害怕就決定提前回家；住在梨花女子大學站附近的上班族也說，本來打算和朋友們一起度過愉快的週五夜，但最後還是算了。
同樣被犯案預告點名的盆唐線漢堤站，附近著名的補習班，晚自習也比以往提早一小時結束，即便如此，還是有學生選擇更早回家。
從首爾下班回到盆唐的朴姓男子透露，由於週五晚上通常會塞車，平時都是搭乘大眾運輸，但近日接連的無差別攻擊，讓他暫時不敢乘坐擁擠的地鐵或公車，而是選擇自己開車或叫計程車。
報導指出，光天化日、尖峰時刻的地鐵站和百貨公司都會發生無差別攻擊，讓韓國民眾不得不繃緊神經，31歲的上班族李姓男子更直言：「現在就連走在街上都不安全。」