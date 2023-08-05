卡努颱風剛走「蘭恩」接力？專家揭生成機率 對台影響程度出爐
上週末有杜蘇芮颱風生成，本週卡努颱風襲台，又有新颱正在醞釀中，日前氣象專家賈新興表示，這個熱帶系統可能會在下週三至下週四（8月9日至8月10日）生成「蘭恩」颱風（Lan，美國命名，原意為風暴），預估路徑將朝日本東方外海。今（5）日氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在專欄分析生成和侵台機會。
記者周淑萍/綜合報導
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，根據最新模式模擬顯示，下週二至週五(8至11日)西南風減弱，水氣略減，天氣好轉，大氣仍不穩定，午後有局部大雷雨發生的機率，仍應注意。
比較值得關心的是，似乎又有新颱風生成，吳德榮根據8月4日20:00歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，下週三日本東南方海面有第7號颱風「蘭恩」生成的機率為50％，但緯度高、距離遠，導引氣流又向北，即使生成亦不侵台。氣象專家賈新興在個人YouTube頻道也提到，距離台灣較遠，路徑預估會往日本東部海面移動，依照目前觀測來看，對台灣不會有影響。
氣象局預報員今（5）日向《NOWnews》記者表示，目前還沒有看到很明顯的熱帶低氣壓生成，還需要多加觀察。預報員提醒，今天受到西南風的影響，中南部的山區都還是會有明顯的降雨，新竹、苗栗沿海一帶會有明顯的強降雨發生。週末中南部尤其是山區的民眾出遊行程可能泡湯，北部相對會是穩定的好天氣。