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父親節超狂優惠！住承億酒店「調酒暢飲爽喝」　洲際送義國啤酒

▲承億酒店因應父親節推出「Tai紳士 致我的超級英雄」住房活動，可入住經典和式雙人房，並享有橡木桶威士忌調酒暢飲。（圖／承億酒店提供）
▲承億酒店因應父親節推出「Tai紳士 致我的超級英雄」住房活動，可入住經典和式雙人房，並享有橡木桶威士忌調酒暢飲。（圖／承億酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

父親節將來臨，榮獲2023服務評鑑國際觀光飯店金獎及2022全台最美飯店冠軍的高雄承億酒店TAI Urban Resort，推出「Tai紳士 致我的超級英雄」主題月優惠活動，以男性客為主打，推出橡木桶威士忌調酒暢飲住房活動，每晚4,990+10％元起。高雄洲際酒店則與義大利頂級啤酒品牌PERONI合作推出「羅馬假期」一泊二食之旅，即日起開放訂房，可入住至2023年10月31日，房價9,230元起。

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即日起至8月31日入住高雄承億酒店「Tai紳士品味住房」專案，享有經典和式雙人房，平日不含早餐每晚4,999+10%元起，並即贈送兩位大人可至25F雪茄酒藏館，享用橡木桶調酒暢飲，暢飲時段17:30-19:20，品飲時還可遠眺高雄亞洲新灣區高樓美景。

▲承億酒店「Tai紳士品味住房」專案可贈送兩位大人可至25F雪茄酒藏館，享用橡木桶調酒暢飲。（圖／承億酒店提供）
▲承億酒店「Tai紳士品味住房」專案可贈送兩位大人可至25F雪茄酒藏館，享用橡木桶調酒暢飲。（圖／承億酒店提供）
高雄洲際酒店則是與義大利頂級啤酒品牌PERONI合作推出「羅馬假期」一泊二食之旅，即日起開放訂房，可入住至2023年10月31日，並體驗全台首間PERONI Lifestyle主題房，透過PERONI精心佈置，重現義大利人浪漫隨心的生活情懷與美學品味。另外可享SEEDS大地全日餐廳主廚設計PERONI 主題夏日套餐，房價9,230元起。

▲高雄洲際酒店則是與義大利頂級啤酒品牌PERONI合作推出「羅馬假期」一泊二食之旅，可體驗全台首間PERONI Lifestyle主題房。（圖／高雄洲際解店提供）
▲高雄洲際酒店則是與義大利頂級啤酒品牌PERONI合作推出「羅馬假期」一泊二食之旅，可體驗全台首間PERONI Lifestyle主題房。（圖／高雄洲際解店提供）

由SEEDS大地全日餐廳主廚設計PERONI 夏日主題套餐，經典義式主餐二選一，包含煙花女風味燉雞或義大利漁夫料理「狂水煮魚ACQUA PAZZA」，套餐甜點以提拉米蘇為發想，融合黃金奇異果、葡萄等本地水果。非房客也可預訂「羅馬假期」主題套餐，定價每人1800元，套餐均附PERONI生啤酒330ml，加價400元享升級PERONI生啤酒無限暢飲。

▲高雄洲際酒店推出「羅馬假期」一泊二食之旅專案，將包含SEEDS大地全日餐廳主廚設計的PERONI 主題夏日套餐。（圖／高雄洲際酒店提供）
▲高雄洲際酒店推出「羅馬假期」一泊二食之旅專案，將包含SEEDS大地全日餐廳主廚設計的PERONI 主題夏日套餐。（圖／高雄洲際酒店提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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