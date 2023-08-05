高宇蓁品牌代言人炎亞綸捲性醜聞　她沒跟對方求償：目前沒影響

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至於是否會有全新的品牌代言人，高宇蓁透露目前還在尋覓，「因為下半年有新的產品，還在思考是要男生還是女生」，而未來是否會更謹慎挑選代言人，高宇蓁則說：「謹不謹慎倒是還好，我覺得適不適合比較重要。」另外，在被問到炎亞綸目前是否涉及到品牌相關的金錢賠償，高則低調說沒有。
記者會現場，交往5年的室內設計師男友也現身力挺，被問到平常是否會幫忙分擔壓力，高宇蓁笑說「不要吵我就是很好的紓壓方式！我比較容易肩頸痠痛，他會幫我按肩頸，但平常壓力我會自己去調適，壓力大的時候我會不想跟人聊天！大家看我壓力狀況大就會自己閃開」，至於男友大概多久需要回來找她？高宇蓁笑說：「我會自己去找大家啦！」
而現場高宇蓁穿著全白禮服秀出完美事業線，她透露男友會特別叮嚀她的身材狀態，至於會管穿著嗎？高宇蓁表示，男友是以品牌方面做考量，非常公私分明，而在入股方面，高宇蓁透露，男友目前沒有入股，「我們金錢部分都算得很清楚，他是我們的視覺總監，剛開始是無酬，大概無酬了3年，但我覺得還是要依公司正常規定支薪，因為他還是有自己的公司」。
去年高宇蓁喊出6億元品牌營業額的目標，在受訪被問到是否達到目標營業額，她低調地笑著求饒直說「我忘記了啦！就是營業額有穩定成長啦」，高宇蓁透露，自己上線直播最高營業額紀錄，曾出現單次超過1000萬元台幣，「我是有活動才會上線，每次都大概直播一個小時多一點」。
最後，高宇蓁指出，自己的營業額沒有上限，目前希望將品牌推到其他國家，「我們是做網路，希望可以真正實地賣到國外去，這是個漫長的路，還是要慢慢來，會想選幾個特定國家進行，但我還是比較希望按照自己的想法去執行」，至於是否會再次重回螢幕演戲？她笑說：「好像開始慢慢可以了，因為之前都接比較短類型的作品。」