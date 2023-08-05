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蔡正元爆背後黑幕？臉書怒揭藍營高層：「800萬買網軍打自己人」

▲前立委蔡正元今（5日）於臉書PO文爆料，指藍營高層「花800萬元買網軍打自己人」。（圖 / NOWnews資料照）
▲前立委蔡正元今（5日）於臉書PO文爆料，指藍營高層「花800萬元買網軍打自己人」。（圖 / NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

本月4日，國民黨立委參選人羅智強控訴，近日遭幾千條網軍留言攻擊，對此，前立委蔡正元今（5日）於臉書PO文爆料「800萬元買網軍」，他表示，資深媒體人羅先生透露「有人花了800萬元向網軍頭買網軍，要替民調落後的候選人撐腰」，更提到「這些網軍跑到歷史哥臉書去洗版，跑到羅智強臉書去攻擊，也跑到這裡來撒野」，最後怒斥「奉勸這位候選人的高幹，有本事去做點有意義的事，什麼時候了還玩網軍這種落後的把戲，沒有粉絲的候選人，買網軍假裝粉絲到處出征，實在很丟人」。

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而蔡正元於臉書發文，顯然意有所指，並針對羅智強遭網軍攻擊爆料背後黑幕，凸顯了藍營內的不和諧，但此說法究竟是否來源有據？恐還需蔡正元進一步說明。但蔡正元臉書透露「有人花了800萬元向網軍頭買網軍，要替民調落後的候選人撐腰」，並指出一名網友的觀察「最近趙少康的那檔節目評論區下面，全是金溥聰的網軍，全在罵羅智強徐巧芯郭台銘柯文哲，卻沒看到有人罵民進黨和賴清德」，媒體人黃士修也現身下方處留言「情報一致，哈」。藍營內部的糾葛與聲浪，隨著選舉逼近也逐漸引發爭議，是否能盡速團結黨內聲音，將是一大考驗。


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