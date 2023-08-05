籃球／決賽贏超過30分還不是冠軍？中國女籃比賽「詭異規則」惹議
一戰不敗的隊伍卻不是冠軍？在中國大陸全國U17女籃比賽，出現讓人耐人尋味的結果，由中國「女姚明」張子宇率領的山東女籃在該屆比賽中以96:63擊敗浙江女籃，然而7戰全勝的結果卻只拿到亞軍，讓球迷大感意外，這件事在網路上也引起了議論。
運動中心/綜合報導
根據中國媒體報導，在這一場中國女籃U17決賽中，山東隊以96:63戰勝浙江隊，山東當家中鋒張子宇獲得MVP，她該場比賽砍下了30分21籃板。
但最終冠軍大會卻卻頒給了浙江隊的，因為大會規則中，總名次是根據總分排定，總分多者名次列前。如總分相等，比賽名次在前者列前。總分=比賽得分+素質與技術達標得分+技術評定得分。
評判標轉為：
（一）比賽得分 =（隊數 — 名次）×75%
（二）素質與技術達標得分 =（隊數 — 名次）×15%
（三）技術評定得分=（隊數 — 名次）×10%
浙江女籃在「素質與技術達標得分』和「技術評定得分」皆為第一，而山東女籃因技術評定的成績不佳，影響了成績，因此浙江女籃最終靠著綜合分數拿下冠軍。
但這樣的評判方式過為主觀，也和外界印象中讓比賽自己去評斷高下優劣的思維相左，因此不少中國網友也紛紛批評：「贏了30分還不是冠軍？」、「這規則絕了」、「這SB規則我也想罵人」。