快訊／搜索時孟耿如也在家！黃子佼辯「合意」性交　35萬交保

田馥甄今晚再開唱！昔高雄演出失聲又遇強震　前一晚喊卡歌迷氣炸

▲田馥甄今晚再開唱，去年在高雄演出失聲又遇強震，緊急喊卡演唱會讓歌迷氣炸。（圖／NOWnews資料照）
▲田馥甄今晚再開唱，去年在高雄演出失聲又遇強震，緊急喊卡演唱會讓歌迷氣炸。（圖／NOWnews資料照）

記者黃雅琪/綜合報導

去年9月，田馥甄原本要在高雄巨蛋開唱，卻狀況連連，先是受到疫情干擾、「失聲」延期，接著又撞上「全台強震不斷」，最後2場表演直接取消。時隔近1年，今（5）日晚間，田馥甄將在台北小巨蛋舉行「田馥甄2023一一巡迴演唱會台北最終場」，一口氣唱5場演唱會，令許多歌迷期待不已！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲田馥甄演唱會因為疫情、生病失聲、地震延後和取消，她昨（22）日中午更新了粉絲專頁的大頭貼和貼文，用大自然的美象徵心情，並穿著一身白色長裙首度露面。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄去年在高雄舉辦演唱會一波三折。（圖／何樂音樂提供）
去年9月，田馥甄原本要在高雄巨蛋舉辦4場演唱會，卻在前一晚緊急喊卡！許多歌迷本來要在中秋節欣賞表演，特別訂車票南下和住宿的費用，瞬間付諸流水，引起強烈反彈，眼見抗議聲浪不減反增，田馥甄趕緊發文滅火，解釋是因為染上重感冒，彩排時出現「失聲」狀態，和團隊緊急討論後才決定延期1週。

▲田馥甄飆唱台語歌曲。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄高雄飆唱台語歌曲。（圖／何樂音樂提供）
▲南韓團體TWICE成員周子瑜，被網友拍到也有去看田馥甄高雄巨蛋演唱會。（圖／翻攝自princesschwey Instagram）
▲南韓團體TWICE成員周子瑜，被網友拍到也有去看田馥甄高雄巨蛋演唱會。（圖／翻攝自princesschwey Instagram）
田馥甄高雄開唱一波三折，原本因為健康狀況延期演出，沒想到卻又撞上「全台強震不斷」，延期後在17日舉辦第二場演出，當時田馥甄剛唱完〈無常〉下台更換衣服時，突然間地牛翻身，全場觀眾嚇壞！工作人員趕緊檢查所有安全設備，才繼續演唱會流程，主辦單位考量安全問題，最終取消高雄站18、19日2場表演，卻也引起兩派歌迷隔空爭論。當時，南韓團體TWICE的成員周子瑜，也有到場觀看表演，不過她是幸運地欣賞到16日首場演出。

8月熱唱／田馥甄攻蛋！一口氣唱5場　歌后A-Lin隔3年高雄開唱

田馥甄8月開唱！小巨蛋變「畢業典禮」震撼歌迷　真實心聲全說了

田馥甄「素顏練團」洩真實長相　得知5場演唱會3分鐘秒殺說話了

田馥甄520突拋震撼彈！爆「不再辦演唱會」：小巨蛋是畢業典禮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀