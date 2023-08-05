田馥甄今晚再開唱！昔高雄演出失聲又遇強震 前一晚喊卡歌迷氣炸
去年9月，田馥甄原本要在高雄巨蛋開唱，卻狀況連連，先是受到疫情干擾、「失聲」延期，接著又撞上「全台強震不斷」，最後2場表演直接取消。時隔近1年，今（5）日晚間，田馥甄將在台北小巨蛋舉行「田馥甄2023一一巡迴演唱會台北最終場」，一口氣唱5場演唱會，令許多歌迷期待不已！
記者黃雅琪/綜合報導
去年9月，田馥甄原本要在高雄巨蛋舉辦4場演唱會，卻在前一晚緊急喊卡！許多歌迷本來要在中秋節欣賞表演，特別訂車票南下和住宿的費用，瞬間付諸流水，引起強烈反彈，眼見抗議聲浪不減反增，田馥甄趕緊發文滅火，解釋是因為染上重感冒，彩排時出現「失聲」狀態，和團隊緊急討論後才決定延期1週。
田馥甄高雄開唱一波三折，原本因為健康狀況延期演出，沒想到卻又撞上「全台強震不斷」，延期後在17日舉辦第二場演出，當時田馥甄剛唱完〈無常〉下台更換衣服時，突然間地牛翻身，全場觀眾嚇壞！工作人員趕緊檢查所有安全設備，才繼續演唱會流程，主辦單位考量安全問題，最終取消高雄站18、19日2場表演，卻也引起兩派歌迷隔空爭論。當時，南韓團體TWICE的成員周子瑜，也有到場觀看表演，不過她是幸運地欣賞到16日首場演出。