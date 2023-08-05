今日必吃／基隆獨家豬肝腸、料多鹹湯圓 前市長封「全台最好吃」
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。今天帶讀者吃豬肝腸，這道小食幾乎是到基隆才會看見，外型與一般台式香腸無異，但吃起來有著豬肝獨特內臟香氣。想吃豬肝腸，仁愛市場的「大觀園」是個好選擇，來到這兒，還可搭配一份鹹湯圓，是前基隆市長林右昌曾經公開封號「全台最好吃鹹湯圓」。
記者葉盛耀/綜合報導
豬肝腸很容易與廣東菜中的肝腸搞混，其實廣東的肝腸也叫做膶腸，屬於「臘腸」的一種，外型黝黑且硬，且通常有著比例不低的肥肉。而基隆特有的豬肝腸，外型與台式香腸接近，配方也差不多，當然最大差別就是另加了豬肝。
基隆仁愛市場的大觀園就有賣豬肝腸，即便一個人來這邊吃也很方便，因為店家有提供放在如醬油碟大小的小份量，豬肝腸的腸衣脆口、風味香甜油潤，而嗜辣建議搭配特製辣椒醬，獨特的內臟香氣以辣椒醬襯托，會顯得爽口解膩。
大觀園有名的菜色還有鹹湯圓，一碗5顆，夏天配小白菜、冬天加茼蒿。這裡的鹹湯圓可是被前市長林右昌公開大力稱讚過，因為2021年的元宵節檔期時，他就公開推薦自己覺得全台最好吃的兩家湯圓元宵都在基隆，一是可搭配酒釀並包入香甜芝麻內餡的全家福元宵，另一個就是大觀園的鹹湯圓。
這裡的湯圓個頭不大，每顆約莫兩口可吃完，外皮軟綿微Q，內餡紮實又有飽滿肉香。即便在夏天吃著湯圓、熱湯難免搞到「香汗淋漓」，卻也吃得暢快過癮，最意外的是小攤位竟然還有冷氣，增添不少舒適感。
📍店家資訊
大觀園鹹湯圓
基隆市仁愛區仁四路31號(仁愛市場)
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