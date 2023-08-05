藍白在野合作有譜？侯友宜：今天跟柯文哲坐位合在一起
國民黨總統參選人侯友宜今（5）日與民眾黨總統參選人柯文哲同框出席台灣文化協會成立百年紀念紀錄片發表會，被問及兩人會尷尬嗎？侯友宜說，他跟柯文哲很熟，以前在雙北合作上就無話不說；至於是否有談在野合作，侯友宜說，「我們今天不是兩個坐在一起嗎？」我們會用雙北努力的精神為民眾打拚。
記者余祥／台北報導
侯友宜說，今日出席台灣文化協會成立百年紀念紀錄片發表會，因為身為台灣人不能不知道台灣事，對台灣文化跟歷史都要了解，因為了解才能團結台灣，這是他的夢想，讓自由、民主在台灣深化，更重要團結在一起。
媒體詢問，跟柯文哲同場尷尬嗎？侯友宜說，柯跟他很熟，以前雙北合作上無話不說、彼此合作無間，今天坐在一起寒暄、打招呼，都很自然，跟以前合作時一樣。
至於是否談到在野合作？侯友宜說，「我們今天不是兩個坐在一起嗎？」位子合在一起，他們會用雙北努力的精神為民眾打拼。
媒體追問，是否擔心柯跟鴻海創辦人郭台銘合作？侯友宜說，他們會團結所有力量，全力達成政黨輪替、讓國家人民更好。
苗栗縣長鍾東錦昨日先與侯友宜同台，但晚上又跟柯文哲同台？侯友宜說，鍾縣長非常關心客家事務，彼此間都有合作，也會聯絡，會一起面對客家族群需要建設的地方。