羽生結弦不只戰績無人能敵 熱心參與公益讓他私下也「零負評」
日本知名前男子花式滑冰選手羽生結弦，在日本時間8月4日深夜於官方Twitter突然宣布婚訊，但未公布新娘身份與細節。羽生結弦在國際花式滑冰界地位佔有一席之地，甚至被評為最偉大的花滑運動員之一，但除了他優異的成績外，場下的為人更是讓許多人對他相當尊敬。
實習記者徐增峰/綜合報導
與許多有名的運動員一樣，羽生結弦在公益部分不遺餘力。2016年正逢東日本311大地震五週年，羽生結弦特別參與了NHK杯特別冰演，並將全部收入全部贈與當時大地震遭到嚴重破壞的災區，並在冰演的期間造訪災區的學校與麵包店表達支持。
另外他也沒有忘記自己的故鄉仙台，只要一有機會就回饋家鄉，2012及2016年羽生結弦各出版兩本自傳，並將兩本自傳的版稅全數捐贈予仙台冰場。
羽生結弦在成長時，身邊的家人們給予他很多鼓勵，從不強迫他做他不喜歡的事，也讓他的心智相當成熟。另外就讀名門學校早稻田大學的他，在2018年接受採訪時，面對多達150人的記者會，依舊帶著自信回答問題，並在結束時用中、日、英、韓、法、俄文6種語言向大家致謝，表現出學霸的一面。
羽生結弦優異的成績、私下的為人讓他在日本的人氣依舊居高不退，甚至能超越同樣出生於日本且堪稱當今最強棒球選手「大谷翔平」，可見他在日本驚人的受歡迎程度。