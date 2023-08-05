田馥甄吐驚人之語！今晚巡演是「畢業典禮」 5萬張門票被搶光
金曲歌后田馥甄（Hebe）今（5）日起於6、11至13日在台北小巨蛋舉行《一一》巡迴演唱會台北最終場，一連5場表演彌補去年高雄巨蛋感冒倒嗓、遇上地震而臨時取消的遺憾，也因為有感各種不可抗力、人為因素牽動演唱會是否能順利進行，田馥甄將這次演出定調是畢業典禮，坦言未來開唱與否是未知數，或許受偶像一席話影響，演唱會門票一開賣隨即秒殺。
記者楊穎軒／綜合報導
去年520，田馥甄在臉書發長文，告白內心話，「去年高雄乖舛的一一演唱會，大夥兒只拍了一張肄業照，就黯然收場。經歷了計畫趕不上變化的震撼教育，體會了理所當然的事都不再想當然，加上現在的心境與環境，未來還有沒有機會再辦演唱會也是未知數」，她說日常裡的無常，時時提醒著自己，因此不糾結過去，不擔憂未來，只想活在當下。
田馥甄說，每一次的歌唱都是無法複製的一期一會，「心想既然有機會站在舞台上，就讓我沒有明天的歌唱吧！想把欣賞的、喜歡的、親愛的、好聽好看的，都統統搬上台與你們分享。答應大家今年一定會交出的功課，全新單曲，一定要在這場畢業典禮交給大家」。
文章發布一星期後，田馥甄演唱會門票開賣，上午11點開放前，大批粉絲已經先死守電腦、售票機台，等候搶票，果然，共5.5萬張門票約3分鐘火速售罄，聽聞5場秒殺的好消息，田馥甄表示：「剛完成內觀修習出關，一打開手機收到這個消息，開心到幾乎打破了我這些天修行學習的平等心。辛苦大家了！真的很感謝大家，好期待與大家一一相遇。」