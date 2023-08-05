MLB／大谷翔平連9場敲安無用！9局關鍵打席吞K 天使7:9水手4連敗
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊今（5）日主場繼續迎戰西雅圖水手，本場比賽雙方呈現一場煙火秀，兩隊合計擊出7支全壘打，而二刀流好手大谷翔平昨日抽筋提前退板，但今日繼續擔任先發，全場4打數敲出1安打，吞下3次三振，水手靠著Eugenio Suárez在8局上打下致勝分，以連10場貢獻打點的好表現，率領水手以9:7擊敗天使隊。
記者路皓惟/綜合報導
Ty France、Dylan Moore、Julio Rodríguez 和 Cal Raleigh 為西雅圖隊擊出全壘打，這是他們本賽季的第6場單場擊出4轟的比賽。水手隊已經連續贏了3場，並在過去的6場比賽中贏了5場。儘管Luis Rengifo、Mike Moustakas 和 Mickey Moniak也為天使隊擊出全壘打，但還是沒能扭轉戰局，天使已經連續4場失利。
8局上為本場比賽的關鍵，在得點圈有人的情況下，Suárez敲出一支中外野安打，送回隊友Rodriguez，幫助水手取得8:7領先。Suárez打破了Edgar Martinez在1995年所締造的連續9場貢獻打點的紀錄。另外，Raleigh在9局上擊出陽春全壘打為水手增加保險分。
9局下天使無人出局攻佔一、二壘，但是大谷翔平和C.J. Cron先後遭到三振，而Mike Moustakas擊出飛球被接殺結束了比賽，Matt Brash拿下了他本季第2次救援成功。
此戰大谷翔平4打數1安打，包括是一支二壘安打，連續9場有安打演出，選到1次保送，跑回1分，但也吞下3次三振，尤其9局下得點圈的三振最為關鍵，沒能領軍逆轉，賽後打擊三圍.310/.413/.683。