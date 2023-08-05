父親節小米開賣洗車機！幫四輪小老婆洗香香 華為配件最高省7千
下週就是父親節，這個週末有颱風來搗亂，可能多少影響了大家外出慶祝行程，但該有的心意還是要送到。小米除了手機之外，對於愛車的男性，首度在台灣引進全新的Xiaomi 無線洗車機，同時還有新一代的電動打氣機 2。華為則從即日起到8月13日在華為全通路購買高階智慧錶＋耳機，最高可省超過7千元。
記者周淑萍/綜合報導
小米於即日起至8月8日推出「小米父親節」活動，針對愛車一族有「Xiaomi 無線洗車機」與「Xiaomi 電動打氣機 2」。 無線洗車機採一體式設計，機身約1.3公斤，搭載可拆式2000mAh電池並擁有IPX6防水等級，提供最強2.4MPa自吸式強力水壓，出水量最高可達180L/h，並且將皂液罐與槍桿組件整合一體，搭配五合一多功能噴頭，提供直線沖洗、常規清潔、大範圍沖洗、高壓沖洗、與噴灑泡沫等五種出水模式，洗車、澆花、沖窗等皆可，售價1995元，實用度相當高。
另一款很夯的配件就是電動打氣機，父親節推出第二代Xiaomi 電動打氣機 2，充氣速度較前一代增加約25%，最快只要8分鐘就能充飽一條空輪胎；提供六種預設充氣模式，覆蓋常見場景打氣氣壓範圍，到達數值即自動停止充氣。重量僅490g，攜帶更輕巧，內建2000mAh鋰離子電池，售價995元。「小米父親節」期間，購買無線洗車機與電動打氣機 2的「出行大禮包」，即贈小米迷你雙肩包。
華為雖然手機無法引進台灣，但依舊積極發展周邊，努力開拓高階穿戴市場，針對父親節推出組合優惠，旗下最高規的WATCH Ultimate 馳騁黑智慧錶＋FreeBuds Pro 2 星河藍，原價2萬8980元，特價2萬1490元，一口氣省下7000元以上。此外，辨識度相當高的的WATCH Buds，手錶錶面彈開後，內藏著一組耳機，柯南感十足，原價1萬4990元，特價1萬1990元，省下3000元還能去吃大餐。
此外，今（5）天、明（6）日兩天到台北三創「創Q Space華為品牌櫃」體驗HUAWEI智慧手錶、手環、藍牙耳機，就可以獲得限量摺疊雨傘，購買HUAWEI Band 7或HUAWEI Band 8送「生活實用大禮包」；購買指定款商品，單筆滿3000，再送「HUAWEI FreeLace運動藍牙耳機」。