注意！高雄桃源、那瑪夏4處預警性封閉　南投仁愛7處傍晚開放通行

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1.高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋），於4日11時實施預警性封閉，荖濃溪水位仍高，開放時間待評估。
2.高雄市桃源區台20臨105線0K至36K+828（梅山口至埡口），於4日07時實施預警性封閉。
3.高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋），於4日11時實施預警性封閉，旗山溪水位仍高，開放時間待評估。
4.高雄市那瑪夏區台29臨11線0K至12K（那瑪夏至五里埔），於3日20時實施預警性封閉，旗山溪水位仍高，開放時間待評估。
而之前道路災阻有9處，今日傍晚將陸續開放通行：
1.台中市和平區台8線臨37便道3K+900（上谷關路段），邊坡落石坍方，預計10日16時開放通行。
2.南投縣仁愛鄉台14線71K+900（南豐路段），邊坡落石坍方，預計5日17時開放通行。
3.南投縣仁愛鄉台14線72K+400（上眉橋路段），土石滑落占用全車道，預計5日17時開放通行。
4.南投縣仁愛鄉台14線74K+500（仁愛橋路段），土石坍方及道路積水，預計5日17時開放通行。
5.南投縣仁愛鄉台14線74K+800（小櫻橋路段），邊坡坍塌阻斷橋梁錯動，預計5日17時開放通行。
6.南投縣仁愛鄉台14線84K+300（春陽路段），路基缺口，預計5日17時開放通行。
7.南投縣仁愛鄉台14線84K+600（春陽路段），土石坍方，預計5日17時開放通行。
8.南投縣仁愛鄉台14線88K+700（廬山路段），土石坍方，預計5日17時開放通行。
9.高雄市桃源區台20線93K至98K+700（勤和至復興），因94K+500（明霸克露橋）鋼便橋傾斜，實施道路封閉，預計12日17時以搶通溪底便道開放通行。
道路災情有2處：
1.南投縣仁愛鄉台14線72K+050（南豐路段），路基下陷，單線雙向通行，預計5日17時開放通行。
2.南投縣仁愛鄉台14線76K+200（霧社路段），路基缺口，單線雙向通行，預計5日17時開放通行。
公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。