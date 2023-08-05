老高二度回應抄襲事件！曝重點在「表現形式」：你們無權要我刪片

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老高表示，大家口中所說《昆蟲》那部影片的原作者，根本就不是源頭，該影片和需要經過創作、編造的小說或電影不同，「我講昆蟲那一期是自然科學，怎麼會有源？」他每次在影片中引用論文時，也都有提到作者及出處，「原作者不希望我引用，我可以立刻刪掉影片」，但說到底，這都是他和論文作者之間的事情，和其他人無關。
老高指出，不少人認為他的影片內容和別人幾乎一樣，但只要是公共信息，內容雷同甚至一樣是常有的事，若有人認為自己擁有公共內容的著作權，可以要求他刪除影片，「你們沒有相關權利就不能要求我刪除影片或者標註源，只有真正的源可以要求我標註源，而且我從來沒有說自己是源」。
而他的影片重點是在於表現形式，影片中的音樂、素材都是他已經付費購買使用權，若和別人的影片重複並不涉嫌抄襲，「網上那麼多人把我的影片重新後製，我什麼時候要求他們刪除影片？因為我對於任何知識沒有所有權，我只能禁止表現形式一樣的搬運」。
老高最後強調，他們從來不會去攻擊任何人，但也不希望被別人「亂噴」，「你們想要獲得關注，可以自行努力，不要噴人」。他也出言提醒大家，其實許多人以為的正義行為，背後真相並非如此，「世界上任何邪惡的戰爭都是以正義之名開始的，小心被人利用還不自知」。