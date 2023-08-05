快訊／搜索時孟耿如也在家！黃子佼辯「合意」性交　35萬交保

老高二度回應抄襲事件！曝重點在「表現形式」：你們無權要我刪片

▲老高（左）被藍泉媽媽踢爆抄襲日本YouTube影片，今日二度發文回應，強調影片的重點是在於表現形式。（圖 / 老高與小茉YouTube）
▲老高（左）被藍泉媽媽踢爆抄襲日本YouTube影片，今日二度發文回應，強調影片的重點是在於表現形式。（圖 / 老高與小茉YouTube）

記者賴禹妡/綜合報導

高人氣YouTuber「老高與小茉」頻道擁有高達585萬人訂閱數，近期卻遭另一名YouTuber「藍泉媽媽」爆料涉嫌抄襲，甚至搬出日本YouTube影片指控老高100%複製，引起網路極大熱議。對此，老高昨（4）日首度發文否認抄襲行為，今日再度發文回應，強調影片的重點是在於表現形式，非相關人士無權要求他刪除影片，同時呼籲對方：「你們想要獲得關注，可以自行努力，不要噴人。」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
老高今日中午在YouTube頻道發文指出，關於被指控抄襲一事，許多人認為他侵害著作權，但著作權僅在原作者不允許轉載的情況下才有效，「如果我參考的任何資料的原作者不希望我引用他的資料，我立刻刪掉影片。原作者都沒說什麼，那幾個人就不要著急了」。 

▲藍泉媽媽指出老高100%抄襲日本影片。（圖 / 藍泉媽媽YouTube）
▲藍泉媽媽指出老高100%抄襲日本影片。（圖 / 藍泉媽媽YouTube）
老高表示，大家口中所說《昆蟲》那部影片的原作者，根本就不是源頭，該影片和需要經過創作、編造的小說或電影不同，「我講昆蟲那一期是自然科學，怎麼會有源？」他每次在影片中引用論文時，也都有提到作者及出處，「原作者不希望我引用，我可以立刻刪掉影片」，但說到底，這都是他和論文作者之間的事情，和其他人無關。 

老高指出，不少人認為他的影片內容和別人幾乎一樣，但只要是公共信息，內容雷同甚至一樣是常有的事，若有人認為自己擁有公共內容的著作權，可以要求他刪除影片，「你們沒有相關權利就不能要求我刪除影片或者標註源，只有真正的源可以要求我標註源，而且我從來沒有說自己是源」。 

▲老高二度發文回應抄襲事件，同時呼籲對方不要胡亂攻擊，「你們想要獲得關注，可以自行努力，不要噴人」。（圖 / 老高與小茉YouTube）
▲老高二度發文回應抄襲事件，同時呼籲對方不要胡亂攻擊。（圖 / 老高與小茉YouTube）
而他的影片重點是在於表現形式，影片中的音樂、素材都是他已經付費購買使用權，若和別人的影片重複並不涉嫌抄襲，「網上那麼多人把我的影片重新後製，我什麼時候要求他們刪除影片？因為我對於任何知識沒有所有權，我只能禁止表現形式一樣的搬運」。 

老高最後強調，他們從來不會去攻擊任何人，但也不希望被別人「亂噴」，「你們想要獲得關注，可以自行努力，不要噴人」。他也出言提醒大家，其實許多人以為的正義行為，背後真相並非如此，「世界上任何邪惡的戰爭都是以正義之名開始的，小心被人利用還不自知」。 

比老高還更會賺！小茉「驚人背景」起底　夫妻移居新加坡原因曝光

被老高參考「4部片」！日本YTR訂閱數曝光　他認證：文本一模一樣

老高與小茉被踢爆抄襲！首度回應「任何客觀事實都不是我的原創」

老高影片爆抄襲日本YT！藍泉媽媽揭真相：小茉對話也照抄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀