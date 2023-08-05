蔡英文批馬英九債留子孫　馬辦反擊：躲了這麼久一開口卻都是謊言

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蕭旭岑指出，2016年中央政府負債總額5兆3,393億元，根據財政部預估，2023年度的負債總額將激增達6兆6,748億元，今年四月已達6.3兆元，平均每人負擔債務27.1萬元，創下歷史新高。
蕭旭岑指出，照財政部預估，蔡英文七年內中央政府負債餘額累增1兆3,355億元，即平均每年舉債淨額達1,907億元。但蔡英文政府這幾年又多了許多舉債項目，例如紓困與新增軍購預算，執政的最後一個年度（2024）將再舉債，對後代子孫來說，面對的將是「無底洞」般的債務。
蕭旭岑表示，尤其是在特別預算編列部分，蔡政府6年已透過特別預算舉債1兆2787億元，遠超過馬政府時期的7909億元。但馬政府多是碰到重大天災、國際情勢動盪，如莫拉克風災、金融海嘯等才動用到特別預算，蔡政府卻把特別預算常態化，是真正的「債留子孫」。
蕭旭岑強調，在這七年，台灣貧富差距越來越大。據主計總處調查，2021年臺灣家庭收支平均每戶可支配所得差距，五等分最高組距與最低組距的落差達六點一五倍，落差創十年新高，代表台灣「富的越富、窮的更窮」。
蕭旭岑表示，台灣人記憶猶新，蔡政府不斷藉著編特別預算綁樁佈樁，其他諸如高端疫苗、離岸風電等，花了臺灣人多少冤枉錢，更是一筆爛帳。但是人民過得好不好？新生兒數量在蔡英文任內年年創歷史新低，就可反映人民的生活其實過得並不好。
蕭旭岑指出，馬英九前總統卸任前3年，稅收超徵3100億元，公債占GDP的比率，3年平均降到33%，政府舉債空間有1兆1000億元，與超徵稅捐合計有1兆4000億元。當時的財政部長張盛和因此獲《銀行家》（The Banker）雜誌頒發全球及亞太地區最佳財政部長獎。
蕭旭岑感嘆，馬政府留下如此豐碩的稅收，民進黨執政後才敢提8900億元的「前瞻基礎建設計畫」，大搞輕軌建設。媒體人趙少康還曾在節目上批評馬英九給民進黨政府留下這麼多錢幹什麼？但馬英九認為，國家領導人的責任，就是要讓政府的財政寬裕。蔡英文享用了馬政府的盈餘，居然還有臉回過頭來罵馬前總統，真是徹底污辱台灣人的智慧。