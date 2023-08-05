《絕命毒師》中風毒梟馬克馬戈利斯過世 官方：最令人難忘的角色
美國男星、《絕命毒師》演員馬克馬戈利斯（Mark Margolis）當地時間3日傳出過世消息，據《CNN》報導，他的演員獨子摩根馬戈利斯（Morgan Margolis）昨（4）日發聲明證實，父親馬克馬戈利斯短暫患病後，於紐約市一間醫院與世長辭，享壽83歲。
記者楊穎軒／綜合報導
馬克馬戈利斯影視雙棲，戲齡超過一甲子，曾在電影《疤面煞星》、《王牌威龍》擔任配角，與威尼斯金獅獎導演戴倫艾洛諾夫斯合作《噩夢輓歌》、《力挽狂瀾》、《黑天鵝》、《挪亞方舟》等多部片子，最為人所知的還是在美劇《絕命毒師》、《絕命律師》飾演販毒家族中殘暴的大毒梟赫克托薩拉曼卡（Hector Salamanca），劇中他因為中風，只能用手指按鈴來溝通，該角色讓馬克馬戈利斯提名2012年的艾美獎。
《絕命毒師》男主角布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston）在IG緬懷馬克馬戈利斯：「今天得知一位朋友離世的消息，我非常難過...馬克馬戈利斯是一名非常優秀的演員，也是可愛的人，他在戲外有趣、富有魅力，演出《絕命毒師》和《法官大人》時又變得令人生畏和恐懼...」
該劇官方IG寫道：「我們與數百萬粉絲一起哀悼才華橫溢的馬克馬戈利斯逝世，他用他的眼睛、鈴聲和極少的言語將赫克托薩拉曼卡變成電視史上最令人難忘的角色之一，人們會想念他的。」