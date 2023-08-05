影／南投仁愛鄉災情比921地震嚴重！綠委：土石流持續發生很危險

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對於這次的災害，蔡培慧受訪時表示，此次重災區在仁愛鄉、約在埔里榮民醫院附近，那邊附近的路面已如河道，因此昨天也去信義鄉勘災。
蔡培慧提到，災情嚴重，目前通訊設備、醫療資源缺乏，仁愛鄉全鄉醫療資源只有霧社衛生所1名醫師與3名護理師，藥物明顯不足，加上通訊設備遭受影響，網路不穩定僅能依靠3G電話通訊，救援困難重重。
以目前困境來說，蔡培慧說明，要先搶救交通，醫療資源才能進駐、恢復電力，「目前信義鄉還在下雨，昨天則是仁愛鄉下雨，我今天早上也協助村長聯繫台電，盼加速搶通霧社到奧萬大路段」。
蔡培慧強調，不論是台電、公路總局、醫療，她都會持續反映，她上午也與消防署聯繫，中央會傾全力支持南投縣政府及鄉親。
蔡培慧轉述仁愛鄉親說法，「這次的危險性，比921大地震還嚴重！」她解釋，921地震很嚴重，但這次有土石流危機，且雨還一直下，部落被困住，要往前走也不是，因為土石流仍持續發生，所以危險性相當高。
此外，蔡培慧特別感謝公路總局不眠不休搶修路段，「他們從昨天就沒有睡覺了，非常感謝」；同時，她向行政院、消防署提出具體提出具體要求，包含優先補足醫療人員進駐協助，並派員先載需要洗腎的病患下山；判斷是否調動國軍十軍團協助救災？公路總局大型機具與人員救災優先調度至仁愛鄉主要道路搶修等。
▲南投仁愛郷的車輛被土石流困住、動彈不得。（圖／翻攝代表會主席洪文全臉書，2023.08.05）