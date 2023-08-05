世大運／快哭了！體操鞍馬奪金又鍍銅 李智凱攜手蕭佑然創造歷史
中華隊在體操鞍馬項目傳回捷報！「鞍馬王子」李智凱穩定演出，以難度6.5、實施分9.000，總分15.500分，「完美落地」摘金，完成世大運鞍馬三連霸的空前紀錄。而壓軸登場的蕭佑然，則以難度6.1、實施分8.833，總分14.933分，擠下日本選手萱和磨，排名第三，中華隊進帳1金、1銅，寫下歷史新頁。
記者廖聿偉/綜合報導
李智凱昨日因傷放棄個人全能賽，專注在拿手的鞍馬，最後以完美表現拿下金牌。而蕭佑然最後一個登場，表現也超水準，等待裁判公布成績的過程中，顯得非常緊張，最後拿下14.933分，優於萱和磨14.633，驚險奪銅。
蕭佑然表示，「非常激動，成績公布那一刻，我和教練都快哭了，畢竟奧運跌倒一次，能在綜合性賽會拿下14.933，非常不容易，這也是我生涯次高成績。未來會再加強套路上的難度，希望亞運能更上層樓。」
有別於分數大幅領先、篤定摘金的李智凱，蕭佑然心情則相當忐忑，最後宣布分數的那一刻，中華隊都很興奮，李智凱與蕭佑然也互相擁抱。
蕭佑然成為中華隊隊史第7位奪牌的選手，同時他與李智凱締造首度在世大運單一項目至少拿下2面獎牌的新紀錄。