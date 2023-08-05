《日本統一》台灣篇拍攝遇颱風！本宮泰風對《角頭》鄭人碩超有感

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今年4月才來到台灣的黑羽麻璃央則表示，這次東西比上次更好吃了，再加上有夢多推薦的美食，還有本宮泰風幫忙調味，讓他越來越喜愛。此次，在劇中擔任翻譯員的夢多，在戲外也盡到地陪的責任，一有空檔就帶大家去吃飯、按摩。
夢多還笑著對劇組鞠躬道歉，因為他身材比較大隻，導致劇組提供的衣服，他通通穿不下。台灣演員小應則透露，為了這部戲，他還特別跑去台大上課學日文，目前已經學到3級，將在劇中以全日文的方式演出。身為總監製本宮泰風，在拍攝前做足功課，參考許多台灣黑道的電影，包含《艋舺》、《角頭》、《角頭2：王者再起》。
其中，台灣演員鄭人碩的演技表現，就讓本宮泰風印象深刻。談到有沒有實際遇過台灣的黑道，本宮泰風逗趣地分享，台灣明明天氣那麼熱，他卻常常在路上看到穿著黑色西裝的人，「不知道是黑道還是男公關！」
《日本統一》台灣篇劇情描述飾演日本黑道老大的本宮泰風，因為孩子被台灣黑道抓走，只好獨自前往台灣救援，過程遇到小混混黑羽麻璃央和台灣翻譯員夢多，本宮泰風必須聯手台灣刑警（吳昆達 飾），一同打擊台灣黑道的故事。預計台灣篇會在8月底結束拍攝，場景涵蓋寧夏夜市、三重空軍一村、樹林潭底市民活動中心等地。
在日本播出長達10年的《日本統一》系列，至今已累積超過60部，非常受到日本當地觀眾喜愛。本宮泰風認為，或許是作品主要圍繞在「人性」這方面，與一般的黑道劇不同，把黑道形容像職場一樣，才會如此讓觀眾們產生共鳴。