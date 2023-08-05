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《日本統一》台灣篇拍攝遇颱風！本宮泰風對《角頭》鄭人碩超有感

▲應朗丰（左起）、吳昆達、黑羽麻璃央、本宮泰風、夢多、木村正太、艾瑞克拍攝《日本統一》台灣篇，不幸遇到颱風攪局，主角本宮泰風則對台灣演員鄭人碩印象深刻。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲應朗丰（左起）、吳昆達、黑羽麻璃央、本宮泰風、夢多、木村正太、艾瑞克拍攝《日本統一》台灣篇，不幸遇到颱風攪局，主角本宮泰風則對台灣演員鄭人碩印象深刻。（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿/台北報導

日本著名黑道長壽劇《日本統一》日前特別來台拍攝台灣篇，卻不幸遇到颱風攪局，不過劇組團隊仍秉持著職人精神，克服難題全力拍攝。主角本宮泰風今（5）日率領演員群黑羽麻璃央、夢多、應朗丰（小應）、吳昆達現身台北市大稻埕拍攝，談到對於台灣黑道電影的印象，本宮泰風直接點名《角頭2》的演員鄭人碩，最讓他印象深刻。

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《日本統一》台灣篇拍攝行程十分緊湊，從7月31日開鏡，預計在這2個禮拜內完成在台灣的拍攝。談到對台灣的印象，本宮泰風坦言，其實在來台之前，原本很擔心悶熱、潮濕的天氣帶來不適應，而在場勘時也有好幾名工作人員中暑，幸好拍攝過程中一切順利，即便遇到颱風攪局，團隊都能順利排除狀況。

▲本宮泰風（左）與黑羽麻璃央來台拍攝《日本統一》台灣篇，吸引現場許多民眾圍觀。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲本宮泰風（左）與黑羽麻璃央來台拍攝《日本統一》台灣篇，吸引現場許多民眾圍觀。（圖／記者詹鎰睿攝影）
今年4月才來到台灣的黑羽麻璃央則表示，這次東西比上次更好吃了，再加上有夢多推薦的美食，還有本宮泰風幫忙調味，讓他越來越喜愛。此次，在劇中擔任翻譯員的夢多，在戲外也盡到地陪的責任，一有空檔就帶大家去吃飯、按摩。

夢多還笑著對劇組鞠躬道歉，因為他身材比較大隻，導致劇組提供的衣服，他通通穿不下。台灣演員小應則透露，為了這部戲，他還特別跑去台大上課學日文，目前已經學到3級，將在劇中以全日文的方式演出。身為總監製本宮泰風，在拍攝前做足功課，參考許多台灣黑道的電影，包含《艋舺》、《角頭》、《角頭2：王者再起》。

其中，台灣演員鄭人碩的演技表現，就讓本宮泰風印象深刻。談到有沒有實際遇過台灣的黑道，本宮泰風逗趣地分享，台灣明明天氣那麼熱，他卻常常在路上看到穿著黑色西裝的人，「不知道是黑道還是男公關！」

▲《日本統一》台灣篇行程緊湊，預計在8月底結束所有拍攝。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲《日本統一》台灣篇行程緊湊，預計在8月底結束所有拍攝，場景涵蓋新北、台北。（圖／記者詹鎰睿攝影）
《日本統一》台灣篇劇情描述飾演日本黑道老大的本宮泰風，因為孩子被台灣黑道抓走，只好獨自前往台灣救援，過程遇到小混混黑羽麻璃央和台灣翻譯員夢多，本宮泰風必須聯手台灣刑警（吳昆達 飾），一同打擊台灣黑道的故事。預計台灣篇會在8月底結束拍攝，場景涵蓋寧夏夜市、三重空軍一村、樹林潭底市民活動中心等地。

在日本播出長達10年的《日本統一》系列，至今已累積超過60部，非常受到日本當地觀眾喜愛。本宮泰風認為，或許是作品主要圍繞在「人性」這方面，與一般的黑道劇不同，把黑道形容像職場一樣，才會如此讓觀眾們產生共鳴。

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