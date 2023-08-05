Gino《紫禁之巔》路口跳舞變迷因！本人尷尬發聲：拍過最危險的戲
藝人Gino（蔡東威）過去是台灣男團「K ONE」團長，2004年拍攝的出道作《紫禁之巔》至今仍讓觀眾們津津樂道。近日，就有網友貼出一段Gino在劇中必須接受考驗，獨自1人站在十字路口跳舞的片段，再度掀起大家討論，沒想到真的釣出Gino本人留言回應：「絕對是我拍過最危險的戲！」
記者詹鎰睿/綜合報導
2004年經典偶像劇《紫禁之巔》結合喬傑立家族5566、K ONE擔綱演出，在當時一播出紅遍大街小巷，成為90年代觀眾們的童年回憶，不過搬到現代，卻延伸出不少網路迷因，包含「要打！就去練舞室打」、「住手！你們不要再打了啦！」荒謬又尷尬的橋段，讓大家笑到不行。
而在劇中，Gino飾演的「天蠍」為了加入舞團就接受站在十字路口跳舞的考驗。只見Gino真的搏命演出，獨自1人站在車水馬龍的十字路口中央跳舞，超級尷尬的畫面，讓許多網友紛紛表示，「編劇不尷尬，尷尬的就是演員，演員不尷尬，尷尬的就是觀眾！」、「到底為什麼小時候會覺得帥爆呢！」
沒想到，Gino也來留言回應：「呵～十字路口跳舞絕對是我拍過最危險的戲。」還意外曝光背後拍攝的恐怖內幕，「因為攝影機架在很高的地方，所以根本沒有車子知道我在拍戲」，至今回想起來仍讓Gino心有餘悸，苦笑直呼：「謝謝幫我找出這些片段喔，尷尬得很過癮！」