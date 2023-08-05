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龍俊亨跟鬼嗆聲！聽到台灣人進飯店會說「不好意思打擾了」嚇壞　

▲韓團Highlight（前身：BEAST）前成員龍俊亨接受台灣媒體訪問。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲韓團Highlight（前身：BEAST）前成員龍俊亨接受台灣媒體訪問。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/新北報導

韓團Highlight（前身：BEAST）前成員龍俊亨相隔5年再來台，今（5）日也是他第一次以個人名義在台舉辦粉絲見面會，會前也抽空接受媒體訪問。龍俊亨經歷長達3年的空白期，他提到這段時間有陷入低潮，曾足不出戶1週，前陣子一度做不出歌、創作風格也因此改變；獨自在家時更遇過毛骨悚然時刻，他會自言自語說：「你出來，出來我就放過你！」

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▲韓團Highlight（前身：BEAST）前成員龍俊亨接受台灣媒體訪問。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲龍俊亨首次隻身來台辦活動、受訪。（圖／記者陳雅蘭攝）
龍俊亨於2019年捲入鄭俊英淫蕩群組事件，他雖然沒有偷拍跟散播別人的不雅片，但龍俊亨為了保護團體宣布退出Highlight，期間經歷當兵、疫情等3年的空白期後，他於2022年發片重新出發，今年啟動海外巡迴演出。

對於相隔5年再訪台，龍俊亨表示台灣是他經歷一段空白期後，首個造訪的國家，他很感謝記者前來採訪：「很謝謝大家特地來聽我說這些沒有內容的話，大家可以來看我的演出，我很開心。」龍俊亨今面對鏡頭緊張神情明顯可見，回答問題的速度也較緩慢，他說：「本來想說不會緊張，結果站上舞台就很緊張！」

龍俊亨2022年以孤獨者為名發行EP《LONER》，這次巡演也以「LONER's ROOM」取名，問及哪個時刻最孤單？他表示：「我不怕孤獨，我只是喜歡一個人待著，所以歌曲概念才會以孤獨為主題，我現在也不會感到孤獨，還滿幸福的。」

雖然不怕孤單，但龍俊亨曾高達7天不出門；他也提過不喜歡自己1個人的時候太過安靜，所以每次回家都會特別說「俊亨啊回來啦」再進門，那現在到海外巡演住飯店，進門前會說什麼？龍俊亨表示因為久違出國，所以不會敲門；記者提醒台灣農曆七月將至，在台習俗是進門前會說「不好意思打擾了」，他聽到後面有難色，疑似嚇到表示：「我不會敲門，也沒遇過鬼，但我可以理解這文化，我感到毛毛時也會說『你出來，出來我就放過你』！」

龍俊亨對於空白期、遇到瓶頸都不避諱大方回答，他表示以前創作時，會以聽者立場去寫歌，現在覺得要開始說想說的故事、把經歷寫出來，「但我還在學習的路上，未來可能也會有不同的改變。」龍俊亨還表示：「我以前對自己很嚴苛，想把最好的都呈現出來，什麼時候都要很完美，是個完美主義者！」但他後來發現這樣對自己不太好，所以現在慢慢放下自我後，反而更能享受舞台。

既然台灣是巡迴首站，龍俊亨也特地學中文，他害羞說出：「我想大家」、「大家好我是龍俊亨」、「大家過得好嗎？」說完後龍俊亨詢問記者：「對嗎（發音）？」看到大家一致肯定後，他才露出安心的表情，並隨即遮住害羞的表情，與舞台上表演的模樣判若兩人。

▲韓團Highlight（前身：BEAST）前成員龍俊亨接受台灣媒體訪問。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲龍俊亨曾是完美主義者，現在比較不會太逼迫自己。（圖／記者陳雅蘭攝）

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