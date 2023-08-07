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蓋兒加朵超愛《007》龐德！拍《攻心諜戰》環遊世界飛車又跳傘

▲蓋兒加朵是《007》龐德的粉絲，以女性視角拍攝《攻心諜戰》環遊世界取景，挑戰飛車又跳傘。（圖／Netflix）
▲蓋兒加朵是《007》龐德的粉絲，以女性視角拍攝《攻心諜戰》環遊世界取景，挑戰飛車又跳傘。（圖／Netflix）

記者黃雅琪/台北－洛杉磯連線報導

「神力女超人」蓋兒加朵監製與主演，Netflix動作間諜片《攻心諜戰》（Heart of Stone），6月時接受台灣媒體訪問；本片橫跨逾6國取景，除了在片中大玩雙面間諜，更挑戰飛車、跳傘、爆破與槍戰等特技場面，蓋兒為此耗費數月培訓：「每次我拍這類型電影都會告訴自己『這太耗費體力了，不能再更多了！』然後《攻心諜戰》是我做過最耗體力的角色。」她透露，自己是《007》詹姆士龐德的粉絲，才會想以女性視角描述本片。

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▲蓋兒加朵在《攻心諜戰》第一次擔任監製，深感大開眼界。（圖／Netflix）
▲蓋兒加朵在《攻心諜戰》第一次擔任監製，深感大開眼界。（圖／Netflix）
蓋兒加朵飾演的「瑞秋史東」是一名情報特工，效力於名為「憲章」的祕密維和組織，她歷經生死劫難，冒死也要保護組織珍貴資產；而現實生活中，保護孩子對蓋兒而言是最重要，她說：「絕對是我的孩子們，我會盡一切努力保護我的孩子們的安全。」

《攻心諜戰》導演湯姆哈波曾透露，將主角「史東」寫成女版《007》詹姆士龐德，蓋兒表示：「我認為我們沒有詹姆士龐德，在湯姆加入之前，我們試圖將其換成女性角色，會有這個想法是因為我是龐德的粉絲，我喜歡《不可能的任務》、《終極警探》這類型的電影，一直想描繪這樣的主角，但我的想法是透過女性視角來講述故事。」

▲蓋兒加朵在《攻心諜戰》挑戰各種驚險特技動作。（圖／Netflix）
▲蓋兒加朵在《攻心諜戰》挑戰各種驚險特技動作。（圖／Netflix）
蓋兒擔任本片監製與主演，坦言整個製作過程令她大開眼界：「這是我第一次參與這個計劃，從一個想法、熱情，再到最後完成一部電影，我認為這不僅是作為一名演員收到劇本後，並以演員的身分進行劇本創作，這是一個令人難以置信的創作過程，我經歷了很多決策，它讓人大開眼界、它令人著迷、它賦予了我最大的力量，這是我最大的收穫。」

曾主演《孟買女帝》的英國籍印度女星艾莉雅巴特，《攻心諜戰》是她首度進軍好萊塢之作，蓋兒形容她是位多才多藝的演員，非常適合「凱雅達萬」這角色，兩人第一次合作拍片玩得很愉快。

▲蓋兒加朵（中）與傑米道南（右）首次合作拍攝《攻心諜戰》。（圖／Netflix）
▲蓋兒加朵（中）與傑米道南（右）首次合作拍攝《攻心諜戰》。（圖／Netflix）
本片拍攝期長達半年，劇組到訪英國、冰島、意大利、摩洛哥、葡萄牙、洛杉磯等地取景，蓋兒不諱言的說：「好像我們一起環遊世界，感謝上帝，我們相處得很好，否則這將是一場災難，我們就像巡迴馬戲團一樣，令人不敢相信，這是一段我將永遠珍惜的經歷。」

蓋兒形容本片就像「文化大熔爐」，涵蓋來自以色列、印度、愛爾蘭、英國和德國的演員，她笑說：「電影中混合的口音很瘋狂！每個人都來自不同的文化、地方、幽默感、語言，這成為我們共同擁有的東西，我們都是外國人，幸運的是，我們也有很好的化學反應。」《攻心諜戰》11日上線Netflix。

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