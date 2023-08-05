影音／李智凱直言沒留遺憾 難度分後續被加分全因「動作太快」
「鞍馬王子」李智凱今（5）日在體操鞍馬項目以這個週期最高的6.5難度分，實施分9.000，總分15.500分，完成自己預定的目標，摘下金牌、達成3連霸。他賽後受訪時直言自己沒有遺憾了，也透露為何難度分在之後能得到加分的原因。
記者黃建霖/綜合報導
李智凱前天肌肉不適，突然退出個人全能項目，也讓外界十分擔心。好在他休息之後，今天的表現非常亮眼，本身實力就優於其他對手，在做好該呈現的內容、「完美落地」之後，比賽也幾乎就失去懸念。
「失誤點5分是這個週期的最高分，上場前我沒有想太多，告訴自己：『我可以的！』，然後就去衝了。」李智凱說，自己上場就是把動作做好，下來之後心中的一顆大石頭放下，「我覺得我做到了，這個週期最高的難度分，給自己一個肯定，看到分數出來時，我認為都值得了，在這個世大運我沒有留下任何遺憾。」
而對於難度分加分，李智凱解釋說，可能當時自己在場上的一些動作做太快，裁判沒有看清楚，因此很快去提了申訴、也成功，後續分數從15.4分提高到15.5分。
李智凱興奮地表示，這次世大運完成了自己賽前設定的目標，不僅完成了三連霸，而且也做到了這個週期最高的難度分。