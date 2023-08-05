豪雨成災山區勘災　陳其邁：必要時啟動流籠與直升機

高雄山區持續豪大雨，導致桃源玉穗溪溪水暴漲，南橫公路上的「明霸克露橋鋼便橋」被沖斷，甲仙工務段表示預計一週搶通。高雄市長陳其邁今(5)日特別前往山區勘災，除慰問撤離民眾外，若有緊急需求，將視情況啟動流籠運輸、或聯繫空勤總隊派直升機協助。
記者郭凱杰／高雄報導
水土保持署中午12：30發布卡努颱風警戒預報單第12報，高雄市土石流紅色警戒13條，都在桃源區；黃色警戒21條，桃源區3條、那瑪夏區14條、六龜區4條。針對3區19里土石流紅黃色警戒，實際居住保全戶共計1410人，高市府已疏散撤離、避難勸告，目前民眾都安全無虞。區公所持續嚴守崗位、密切注意氣象，希望減少災情損害。
陳其邁表示，桃源區「撒拉阿塢橋」也因荖濃溪水位仍高，公路總局實施預防性封閉。針對交通暫時無法通行的復興、拉芙蘭及梅山三里，區公所已請警消及里長讓保全戶撤離至收容中心，各里皆備好14天物資。
陳其邁也到「桃源里收容中心」，關心目前撤離民眾狀況。稍早也已與行政院長陳建仁連線，報告山區狀況。陳其邁指出，最近一個小時，雨量仍集中在桃源、茂林及那瑪夏三個行政區。桃源區目前24小時內降雨達330毫米，茂林區、那瑪夏區24小時內降雨量也超過230毫米。