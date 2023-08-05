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AI需求非空談！台廠包辦利多　台股短空干擾後有望回歸基本面

▲專家指出，市場上AI需求並非空談，包括伺服器、網路通訊、散熱及電源等領域仍值得關注，而股市也有望在整理過後再回歸基本面。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家指出，市場上AI需求並非空談，包括伺服器、網路通訊、散熱及電源等領域仍值得關注，而股市也有望在整理過後再回歸基本面。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

面臨AI漲多調節壓力湧現，與美國被降評等短線干擾，台股昨（4）日開低後並一度下探16800點以下，但隨後在部分AI部分主題相繼發揮撐盤作用，台股終場下跌50.05點，收在16843.68點，季線失而復得，成交量3715.89億元；周線翻黑。專家指出，伴隨今年上半年指數漲幅，短線上確實需要時間消化先前漲多獲利了結賣壓，但市場上AI需求並非空談，AI解決方案包括伺服器、網路通訊、散熱及電源等仍值得關注，而股市也有望在整理過後再回歸基本面。

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針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股主要面臨以下幾大壓力而陷入震盪整理的格局；一是AI族群短線漲多後的調節壓力；一是市場反映和消化第二季財報與第三季展望與市場預期的落差；一是美國債信被降評對短線市場投資氛圍上的影響。

安聯投信表示，此次美國被降評應可視為短線影響，主要還是因為美股今年來也累積了一定漲幅，面臨短線漲多調節的壓力；但對市場信心影響有限，預計在市場拉回整理、消化此次降評利空消息後，加上庫存調整在持續進行中，預期盤勢有望在震盪整理、評價修正完後，會再逐步回歸基本面。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，短線上，即便有短線漲多、美國被降評等因素所干擾，但下半年在風格上，大致還是以較能抵禦景氣變化的大型成長股、受惠AI、電動車和綠能等趨勢，或是政策概念股為主，這些主流趨勢不變，關鍵還是在檢視這些族群的長期競爭力。

安聯投信台股團隊表示，根據團隊調研不論中美兩地大型CSP廠商近期都在積極採購AI伺服器，下半年供應鏈有望進入密集出貨期，而對明年訂單展望更是持續上修，顯示AI需求並非空談，而是正在快速發生，尤其硬體供應幾乎全由台灣廠商包辦，AI解決方案包括伺服器、網路通訊、散熱及電源等產值都有大幅提升，值得關注。

安聯投信台股團隊表示，隨著各家公司紛紛釋出下半年展望，雖目前產業仍以短急單來因應不高的能見度，但普遍共識是今年下半年有望優於上半年，營運有望逐季向上，但必須提醒的是這波景氣有較大機會是溫和復甦，伴隨今年上半年指數漲幅，短線上大盤確實需要時間消化先前漲多的獲利了結賣壓。

在總經面，安聯投信台股團隊表示，總體經濟方面，美國聯準會雖在6月暫停升息以觀察經濟數據變化，但仍保持政策開放的彈性態度；但相較於先前的快速及大幅升息，利率政策對市場影響有望逐步降低，股市有望在整理過後再回歸基本面。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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