AI需求非空談！台廠包辦利多　台股短空干擾後有望回歸基本面

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安聯投信表示，此次美國被降評應可視為短線影響，主要還是因為美股今年來也累積了一定漲幅，面臨短線漲多調節的壓力；但對市場信心影響有限，預計在市場拉回整理、消化此次降評利空消息後，加上庫存調整在持續進行中，預期盤勢有望在震盪整理、評價修正完後，會再逐步回歸基本面。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，短線上，即便有短線漲多、美國被降評等因素所干擾，但下半年在風格上，大致還是以較能抵禦景氣變化的大型成長股、受惠AI、電動車和綠能等趨勢，或是政策概念股為主，這些主流趨勢不變，關鍵還是在檢視這些族群的長期競爭力。
安聯投信台股團隊表示，根據團隊調研不論中美兩地大型CSP廠商近期都在積極採購AI伺服器，下半年供應鏈有望進入密集出貨期，而對明年訂單展望更是持續上修，顯示AI需求並非空談，而是正在快速發生，尤其硬體供應幾乎全由台灣廠商包辦，AI解決方案包括伺服器、網路通訊、散熱及電源等產值都有大幅提升，值得關注。
安聯投信台股團隊表示，隨著各家公司紛紛釋出下半年展望，雖目前產業仍以短急單來因應不高的能見度，但普遍共識是今年下半年有望優於上半年，營運有望逐季向上，但必須提醒的是這波景氣有較大機會是溫和復甦，伴隨今年上半年指數漲幅，短線上大盤確實需要時間消化先前漲多的獲利了結賣壓。
在總經面，安聯投信台股團隊表示，總體經濟方面，美國聯準會雖在6月暫停升息以觀察經濟數據變化，但仍保持政策開放的彈性態度；但相較於先前的快速及大幅升息，利率政策對市場影響有望逐步降低，股市有望在整理過後再回歸基本面。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。