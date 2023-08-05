卡努遠離台灣！北部明天有好天氣 中南部將持續有短暫雷陣雨
雖然卡努颱風遠離，但根據氣象局預報員的預測，明（6）日天台灣中南部依舊受到西南風影響，平地的雨勢雖然趨緩，但山區依舊要慎防大雨。大台北、基隆地區會有晴朗穩定的好天氣，高溫可能會上看到36度。至於新颱「蘭恩」是否形成？是否會影響台灣？預報員回應《NOWnews》表示還需要再觀察。
記者周淑萍/綜合報導
今（5）日一早受颱風外圍環流及西南風影響，西北部海面亦有旺盛對流移入新竹、苗栗、台中一帶帶來雷陣雨，而中南部山區也都有降雨影響。根據天氣風險公司的預測，輕度颱風卡努正逐漸朝東北遠離台灣。北部降雨已轉緩，但偶有略強陣風發生。東部地區大多保持乾燥，受下沉氣流影響，氣溫達到36-37°C。隨著西南風增強，中南部地區發生劇烈降雨，南投、高雄、嘉義、台中山區都有豪雨到大豪雨現象。
預測從明（6）天起至下週，卡努颱風將繼續向東北轉北前進朝日本，對台灣的影響將大幅減小。西南風沉降影響，臺東縣地區有焚風發生的機率，明日中午前後宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區、臺北市地區、新北市地區、花蓮縣地區、臺東縣地區為黃色燈號也會也36度的高溫出現。中南部將持續有短暫雷陣雨或雷雨，偶有較大雨勢，山區仍有大雨可能，至少持續到下週前期。
且下週一盛行風為西南風，南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並易有局部大雨發生，中部地區及東半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部山區有局部短暫雷陣雨；基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島沿海有長浪發生的機率；東南部地區有焚風發生的機率。