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步皮塔後塵？為泰黨推舉總理候選人　地產大亨賽塔也涉違法逃稅

▲為泰黨推出總理候選人賽塔（Srettha Thavisin）競選，但卻遭泰國前洗浴大王爆料賽塔曾有違法逃稅嫌疑。（圖／翻攝自South China Morning Post）
▲為泰黨推出總理候選人賽塔（Srettha Thavisin）競選，但卻遭泰國前洗浴大王爆料賽塔曾有違法逃稅嫌疑。（圖／翻攝自South China Morning Post）

國際中心楊智傑／綜合報導

泰國今年5月進行國會大選後，由於被視為最有機會組閣的前進黨與其黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）兩度在國會的總理選舉中失利又深陷持有媒體公司爭議，因此只能將組閣機會讓給為泰黨。然而，為泰黨提出的總理人選地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）日前也陷入涉嫌幫公司逃稅爭議，處境相當尷尬。

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在把前進黨踢除執政聯盟後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨（Pheu Thai Party）獲組閣機會，然而根據《曼谷郵報》報導，由為泰黨推舉的總理人選地產大亨賽塔（Srettha Thavisin近期被泰國前洗浴產業大亨、爆料大王丘威（Chuvit Kamolvisit）指控控在擔任房地產集團尚思瑞（Sansiri）總裁時，幫公司逃稅。

根據報導，為泰黨為了避免總理人選持續遭軍方和保皇派抵制，放棄修改有關冒犯君主法的法律，成為聯盟內部的重大矛盾，前進黨因此宣布退出八黨聯盟。

報導指出，丘威稱賽塔與尚思瑞集團在經手一塊地皮時，與賣方串通逃稅將近5.21億元泰銖。他提到，2019年8月該集團收購曼谷魯比尼公園（Lumphini Park）旁一塊1,600平方公尺的土地，但賽塔為了避稅分別跟12名土地擁有者簽署買賣轉讓協議，導致最後尚思瑞集團從原先該繳納5.21億泰銖的稅務大幅減少至5920萬泰銖。

丘威在指控同時還提出了當時的會議紀錄，在該份紀錄中顯示了這12名不同賣家與賽塔的簽名，這讓賽塔難以撇清關係；但賽塔則透過聲明反駁稱自己作為總裁的責任是批准採購，包含土地的簽約、所有權轉讓及付款等業務則是公司的房地產部門的工作，同時強調集團的土地所有權轉讓遵循泰國當局的程序、法律和法規。

丘威在指控時也表明，將把這些資料交給參眾議長審查，藉此幫助他們決定「是否該支持一個涉嫌違法逃稅的人」出任總理。

為泰黨為了避免總理人選持續遭軍方和保皇派抵制，因此決定放棄「修改冒犯君主法」這項重要政見，前進黨為此宣布退出執政聯盟，而為泰黨則表示將另尋政黨加入執政聯盟，努力讓賽塔當選總理，化解僵局。

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