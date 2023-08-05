田馥甄吸金1.54億！披蚊帳降臨小巨蛋　一轉身激似「觀世音菩薩」

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〈獨善其身〉一曲唱畢，田馥甄向歌迷打招呼：「終於，一一相遇了，是終於相遇的聲音。」她形容剛剛先知白袍外的白袍是「蚊帳」，「確認這個是一一相遇的聲音，不是小巨蛋蚊子的聲音，我就可以放心的把我的蚊帳脫下，因為一開始想說『獨善其身』，用蚊帳把自己護住。」
「一一巡迴演唱會」對田馥甄來說可以說是一波三折，先前她在高雄巨蛋開唱時，一下遇到身體不適延期，一下遇到地震把演唱會取消，讓田馥甄忍不住無奈的說：「這種一波三折也不是每個藝人都能夠遇到，演唱會取消後我回歸日常，也沒多想，沒跟同事聊過演唱的事情，可能是怕我被觸動吧！」直到有一天她在家洗碗時，突然腦海閃過「如果演唱會辦11場，應該是滿圓滿的吧？」恰巧隔天出席活動時，媒體問起她關於開唱計畫，剛好工作人員提醒當日正是8月演唱會申請截止日，因此提出申請。
田馥甄表示，當時申請時，單純抱著「盡人事、聽天命」的心態，沒想到幸福來得太突然，真的申請成功，而且剛好能一口氣開到5場，湊足心目中的11場，「這個沒有預期的得到，是加倍的幸福，真的很不可思議。」田馥甄感性透露，也因為走過不容易的路，所以格外珍惜能夠舉行演唱會，「今天晚上的每一刻都是無法複製的，謝謝你們陪我經歷，留下這些回憶，我希望能一一圓滿，不知道下一次有沒有演唱會，我會當作沒有明天的在唱。」