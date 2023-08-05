U12世界盃少棒／中華隊挨滿貫砲3:11遭美國逆轉　冠軍戰再拚復仇

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中華隊先發左投陳昶叡在2局上遭遇亂流，先被Zaylon Creed Johnson扛出二壘安打，Gavin Nash Gomez又補上安打，攻佔上一、三壘，美國靠著Ty Chilion Glaus高飛犧牲打追回1分。
3局上中華隊換下先發陳昶叡，由林品佑接替登板。美國Nicholas Parker Jr揮出二壘安打後，Leyland Henry Jr.安打建功，帶有1分打點，讓戰局重回原點，雙方戰成2:2平手。
4局上林品佑拿下兩出局後，被接連擊出兩支安打，加上出現一次保送，讓美國隊攻佔滿壘，接著Tyler Kayden Early轟出滿貫全壘打，一棒打回4分，也將林品佑打退場；中華隊換上第3任投手林定緯，順利化解自己製造的得點圈危機，但該局美國以6:2逆轉超前。
5局上美國攻佔二、三壘得點圈，美國開路先鋒Nicholas Parker Jr、Tyler Kayden Early和Leyland Henry Jr.連續3支安打打回3分，擴大至7分領先。
5局下中華隊攻佔得點圈，黃譯皜掃出中右外野方向二壘安打送回1分，但邱亞恩揮空三振，留下二、三壘殘壘。美國隊在6局上一口氣再取2分，6局下中華隊最後反攻機會，沒能扭轉多達8分的落後劣勢而落敗。
由於中華隊昨（4）日完封韓國，已確定拿到冠軍戰門票，因此今日輸球並不影響晉級冠軍戰，但比賽勝負仍攸關冠軍戰對手；在比較對戰優質率後，明（6）日晚上6點30分舉行的冠軍戰，將再次上演「台美大戰」，中華隊要拚復仇，目標把冠軍留在台灣。