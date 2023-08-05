韓國天氣太熱！童軍大會變「魷魚遊戲求生營」 英美相繼拔營退出
全球受極端氣候影響近期各地出現高溫天氣，今年的世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）正巧在韓國舉辦時遇上極端氣候與攝氏34度的高溫，至少有400人在活動一開始就中暑，英國、美國代表團也為此決定「拔營」搬到附近的營區，更有不少網友戲稱這項活動儼然成為了一場「魷魚遊戲」的求生營。
國際中心楊智傑／綜合報導
第25屆世界童子軍大露營在韓國西岸全羅北道的新萬錦營地展開，超過4.3萬人參加，但受到天氣酷熱、現場避暑設備不足等因素影響，有超過上千名參加者不是被蚊蟲叮咬，就是熱到脫水中暑。英國童軍組織昨（4）宣布退出並將4千多名英國童軍搬離營地，改住飯店，美國童軍今亦同樣宣布拔營，整個代表團搬到會場附近的駐韓美軍基地韓福瑞營區（Camp Humphreys）前，但仍稱會參加大會5日的活動。
根據《路透社》報導，這是自疫情以來童軍組織舉辦過的最大活動，與會者年齡普遍介於14至18歲，分別來自158個國家及地區。主辦單位表示已經按照天氣調整了活動安排，而在這樣的酷熱與艱困下，只有8%參加者表示不滿；韓國總理韓德洙也表示，當局會動用資源保證活動仍能在熱浪下完成，同時總統尹錫悅也批准了60億韓圜的花費案進行對活動的支持。
不少網友批評來自世界各地的童軍彷彿被迫參加了「韓國生存遊戲」，宛如親自出演了考驗求生能力的《魷魚遊戲》，美國童軍代表團更是寄信向童軍家長表示，受到其端氣候與營區的影響，美國代表團將提前離開第25屆世界童軍大露營的營區。