新北兒童藝術節登場！市長侯友宜偕紙風車劇團　啟動「怪獸樂園」

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新北市市民廣場從8月5日到8月13日每天規劃主題表演，除了紙風車劇團開幕演出《武松愛老虎》外，還有YOYO家族、蘋果劇團、狂美交響管樂團及超炫無人機結合LED舞者表演等。8月13日閉幕演出，將由首度出現在兒藝節的雲門舞集，帶來《跟著雲門跳跳舞》，讓大小朋友一起共舞零距離。
活動期間「探險園區」有藝術家李文政打造的「泡泡駕訓班」，讓小朋友猶如置身迷你駕訓班，在遊玩中認識交通安全小常識。「FUN小島」、「彩色園區」則有多項好看又好玩的藝術體驗設施，打造好玩的繽紛遊樂島！新北市政府1樓大廳則化身「魔幻世界」，帶來科技藝術裝置，讓民眾透過沉浸式體驗欣賞豐富的色彩世界。
「馬戲園區」位於板橋區重慶路行人徒步區，將由天馬戲創作劇團、馬戲之門帶來雙週末馬戲表演，打造繽紛童趣的馬戲嘉年華。此外，深受大小朋友喜愛的兒藝節怪獸們，也將化身為二手玩具回收員，和小朋友一起萌翻馬戲園區！去年風靡現場的「卡牌挑戰任務」強勢回歸，將不定期快閃出現樂園中，45款全新卡牌歡迎來挑戰蒐集。
除主活動場域外，文化局所屬各藝文中心與博物館，亦同步推出兒藝節系列主題體驗活動。今年兒藝節也與遠雄文教公益基金會、育秀教育基金會攜手推出體驗活動，像是遠雄文教公益基金會的手作體驗，延續兒藝節「怪獸樂園」的主題，準備了豐富的積木、黏土等材料，邀請了集團內20名志工前往，帶領孩子們動手創作出夢想樂園。
另外今年也再度攜手台灣大哥大MyVideo合作推出去年廣受好評的線下《奇幻電影院》及線上《奇幻Fun映院》，邀請爸爸媽媽在炎炎夏日攜帶小朋友們一起來新北兒藝節吹冷氣看電影。其他還有統一超商股份有限公司、環球購物中心板橋車站及新北市板橋區商圈景觀發展協會、誠品生活板橋店、誠品生活新板店等單位的參與，讓兒藝節活動內容更加豐富。今夏，邀請大小朋友和怪獸們一起探索怪獸樂園，激發無限想像力！
「2023新北市兒童藝術節」自8月5日至8月13日舉辦，歡迎闔家參與。更多活動訊息可上活動官網（https://newtaipei-summer.tw/）、新北市文化局臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/e7summer）或臉書搜尋「新北市兒童藝術節」查詢。