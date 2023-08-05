G20峰會逼近！印度政府將流浪狗、流浪牛「藏起來」欲美化市容
印度是本屆20國集團（G20）輪值主席國，將於9月9日至10日在新德里舉辦G20領袖峰會，根據新德里（New Delhi）政府的行動計劃，為了美化市容本月起將會針對流浪狗進行圍捕，並將其送往節育中心進行結紮，直到會議後才會被放回原居住地。
國際中心楊智傑／綜合報導
印度從去年11月16日在印尼峇里島（Bali）G20峰會上接任輪值主席後，在該國60多座城市舉辦相關的G20會議，參與城市號稱歷來之最。而最重要的G20峰會來臨前夕，新德里政府也宣佈要進行「美化市容」計畫，自8月3日起下令用網子圍捕各地流浪狗，預計實施一個月。
這些流浪狗會從當地50幾個地點被統一送去節育中心施行結紮手術，特別是他國貴賓及與會代表們可能出入與下榻的高級飯店與旅遊景點等，另外「流浪牛」也會在這段時間統一被管制移動。新德里市議會表示，等待G20峰會結束後就會把這些流浪動物帶回他們原本的居住地野放。
不過動物權益組織「People For Animals」批評，節育中心並非安置機構，僅提供對動物們進行手術的場地，並沒有充足的人手、空間與設備安置流浪狗，更不用說整整一個月的時間下來，流浪動物們可能暴露在嚴重的感染風險下。