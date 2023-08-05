《未來少女》第2集緋紅魅影超越經典！黑曜精靈化身女王雪恥成功

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緊接著登場的是紫月光PURPLE CRUSH，取樣耳熟能詳的名曲〈祝你生日快樂〉進行改編，經紀總監表示，希望透過這首歌曲帶給大家開開心心的氛圍，也期許紫月光能盡情享受這首歌與表演。這次，紫月光只選出4人上台表演，分別是Libi、Xiu、Yuki、17，雖然成為本集登場人數最少的團體，但卻擁有無比快樂的感染力，讓動力火車直呼：「像是有80個人一樣很開心。」又討喜又可愛，還敲碗以後過生日，可以邀請紫月光來表演。最終紫月光獲得144的高分，讓團員Xiu忍不住掉淚，「謝謝大家給我們的評價。」
第三位登場的是黑曜精靈TWINKLE BLACK，雖然在上集慘遭墊底，但這次她們有備而來，取樣來自西班牙的經典歌曲〈一步之遙〉，以不同的風格詮釋這首將近100年前的音樂。有鑑於上次經驗，經紀公司這次親自選出實力堅強的陣容，包含力安、雨璇、名慧、依沛以及Emma，希望能成功扳回一城，5位團員們也都誓言，要替還沒上場的采婕加油。沒想到表演帶來浪漫又神祕華麗女王風，讓舞蹈老師奕寬讚不絕口，「這禮拜我刮目相看，找不到其他理由可以稱讚她們了！」最終也拿下122分，比上周進步許多，團員們都非常開心與激動，「雪恥成功！有超越自己了！」
第四位登場的幻藍小熊幻藍小熊GENBLUE不惶多讓，從第一集就獲得外界好評，韓式風格讓大家相當期待。本集幻藍小熊改編古典樂〈布蘭詩歌〉，除了保有原曲的震撼感，還添加了魔幻、饒舌等現代風格。由容容、毓、采甄、許媛媛、Ayeon、XXIN共6人登場，結果Ayeon一開口，就馬上吸引動力火車，「這個很會唱耶！」音樂製作人唐仲彣坦言，「我真的嚇到了，謝謝妳們給我VIP級的待遇。」一聽到團員Bido竟然是因為體重管理沒有達到目標，而失去表演機會，徐若瑄難掩驚訝：「這太嚴格了吧！」最後幻藍小熊則拿下179分的高分。
再來是日光之橙SUNNY PARFUM登場，公司決定9位成員Bonnie、藤井麻由、Xiyeon、Phoebe、Ashlee、鄭玉歆、閃閃、Cherry、宥彤全員上陣，要讓所有觀眾都能看到她們，成為本集最多人表演的團體。日光之橙改編「辣妹合唱團」的經典音樂〈Wanna Be My Lover〉，整齊劃一的舞蹈動作，再加上活潑的氛圍，還夾雜著韓文與日文驚豔全場，也讓其他女團們都不由自主地跳起來，可惜分數僅拿下128分。舞蹈老師奕寬則指出，雖然動作可愛，但為了整體一致性卻導致動作變得很小，畫面變得不給力，太過要求整齊反而成為致命傷。
最後壓軸登場的是緋紅魅影CRIMZON，有鑑於上一集的第一名成績，這次團員們都顯得很緊張，壓力十分龐大。緋紅魅影挑選英文童謠〈Row, Row, Row Your Boat〉進行改編，由利善榛、C.Holly、裴頡、連穎、巴倫月、佟凱玲、席子淇登場，並以電音、魔幻、火辣又帶點壞女人的風格鎮壓全場，讓動力火車一看就直呼：「這個厲害，有出道就是不一樣！」徐若瑄更大讚，「很聰明，能把童謠跟酷帥的態度放一起，那種衝突感讓表演更精彩。」最終，緋紅魅影獲得188分的高分，連續兩周都拿下第一名，現場團員們更是眼眶泛淚。其中，首次登場的席子淇更表示，很怕加入後分數變低，「但我們沒有，我們很棒！」
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