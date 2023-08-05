大白們回歸！涿州洪水逐漸消退 動物屍體、垃圾漂浮水面急需消毒
新冠疫情過後，大批身穿防護服的「大白」都在爭先恐後地尋找工作，因為大部分的檢測站都已關閉，加上外頭日趨競爭的就業環境，令這些這支龐大的「大白軍隊」無所適從。不過近期在華北一帶，因為杜蘇芮颱風帶來的強降雨終於過去，位於河北涿州的洪水也開始消退，當地疾控部門也調動「大白們」開始進行大規模的消毒與撲殺動物腐屍行為，建議居民減少外出。
國際中心楊智傑／綜合報導
河北涿州市在過去一週經歷嚴重的洪患，自周五起造成220萬人生活不便的的這場大水終於開始消退，但混濁的積水上還漂浮著垃圾袋、煙蒂以及一層油污，甚至有狗或羊隻的屍體橫躺路邊，這讓當地居民對於洪患後的清潔消毒需求大幅提升。
根據涿州市疾病預防控制中心與相關部門表示，當地將進行大規模的清潔消毒動作，同時將交由疾控中心負責技術指導，身穿「防護衣」的大白們進行實際消毒行為，建議居民減少外出。
涿州市疾病預防控制中心指出，暴雨和洪水過後水源和食物容易說污染，在生態環境被破壞的情況下，蚊蟲的滋生更容易四處傳播，且受災百姓心理、生理雙重疲勞導致的免疫力下降，這些因素都會引發傳染病和相關疾病的發生，為此涿州市疾控中心聞汛而動，展開了一系列消殺及防疫指導工作，確保「大災之後無大疫」。