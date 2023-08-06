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不顧百苦！習近平暴雨中力保北京雄安　學者：企圖粉飾太平

▲河北涿州因暴雨與上游洩洪，導致多處洪水氾濫成災。（圖／翻攝自推特）
▲河北涿州因暴雨與上游洩洪，導致多處洪水氾濫成災。（圖／翻攝自推特）

國際中心徐筱晴／綜合報導

杜蘇芮颱風帶來豐沛水氣，造成中國京津冀（北京、天津、河北）地區發生洪患災情，並對民眾的生命財產造成重大損失，其中以河北涿州首當其衝。但此時卻傳出，中共總書記習近平仍前往北戴河度假、開會。另有學者指出，涿州洩洪與力保北京以及雄安新區有直接關係，而中共卻淡化河北災情企圖粉飾太平。

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受颱風杜蘇芮影響，北京、天津、河北等地自7月29日持續遭遇強降雨襲擊，3天內連發7次暴雨紅色預警，其中涿州等河北多地災情嚴重。在這場極端天氣災害中，涿州不僅多條道路被淹，水深逼近紅綠燈高度，甚至部分區域仍處於斷電斷網的狀態。

先前河北省委書記倪岳峰，1日至2日在保定和雄安檢查防汛救災工作時，強調要減輕輕北京防洪壓力，堅決當好首都「護城河」；倪嶽峯還在視察雄安新區時表示，在本輪強降雨中，雄安新區未發生內澇災情，「經受住了考驗」。

但倪嶽峯的說法引起民眾憤怒，有網友認為這是「不顧河北百姓死活，向習近平表忠心」、「不是民選的官，心裡只有皇上」。而中共當局一再否認河北洩洪是為了力保北京及雄安新區，但外政論雜誌《北京之春》榮譽主編胡平接受《自由亞洲電台》採訪時指出，中共的主要目標是「保雄安」。

胡平表示，雄安是習近平一意孤行硬要搞的大城市，才引起後來的問題。在過去歷史上，涿州沒有遭到過這麼嚴重的災害，「一旦人們意識到涿州的狀況和雄安新城有直接關係，人們自然會對習近平本人提出很強烈的不滿。」

在雄安新區建設初期，中國著名經濟地理學家陸大道院士就曾指出，雄安人居環境條件差，並分析在發生嚴重洪水時，白洋淀有可能必須洩洪，雄安將首當其衝。

而河北作為「護城河」的期間，還傳出中共當局無視河北災情，一意推進北戴河會議如期舉行。按照慣例，中共高層每年七、八月都會在北戴河度假期間召開閉門會議。儘管災區成為一片汪洋，仍未傳出會議改期的消息。

胡平指出，中共黨煤近期報導淡化河北災情，加上北戴河會議如期舉行，顯示中共當局企圖「粉飾太平」。

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