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婁峻碩挺邱鋒澤到底！八三夭邀采子當嘉賓　他回應：道不同不相謀

▲婁峻碩被問到八三夭邀請采子當嘉賓，他表示自己不會與采子合作「道不同不相為謀」，力挺邱鋒澤。（圖 / KKLIVE+想不到音樂工作室提供）
▲婁峻碩被問到八三夭邀請采子當嘉賓，他表示自己不會與采子合作「道不同不相為謀」，力挺邱鋒澤。（圖 / KKLIVE+想不到音樂工作室提供）

記者薛羽彤/綜合報導

歌手婁峻碩即將在9月23日首登北流，舉辦首場大型售票個唱《上漲》，昨（5）日舉辦「簽票會」答謝粉絲。樂團八三夭近日宣布，在高雄的生日趴要邀請采子擔任嘉賓，婁峻碩被問到，未來是否也有機會和采子合作，他表示「道不同不相為謀」，力挺好友邱鋒澤。

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▲婁峻碩舉辦簽票會，感謝粉絲支持。（圖 / KKLIVE+想不到音樂工作室提供）
▲婁峻碩舉辦簽票會，感謝粉絲支持。（圖 / KKLIVE+想不到音樂工作室提供）
日前八三夭宣布高雄的生日趴要邀請采子當嘉賓，此舉引發粉絲不滿，甚至有人喊話要退粉。采子先前背叛邱鋒澤劈腿何孟遠，身為邱鋒澤的好友婁峻碩，被問到未來是否有機會和采子合作，經紀人在一旁回應「他們好久沒聯絡了」，婁峻碩則說：「道不同不相為謀。」

婁峻碩首次舉辦大型個唱，關於嘉賓人選，他透露「嘉賓有男有女且不只一個。」不過被問到嘉賓是否有女友焦凡凡，他肯定地說：「嘉賓不是她！」今年即將迎來30歲的婁峻碩，是否會在演唱會上求婚？他笑說：「當然不會！最近真的太忙，而且應該先先如何求婚，這些問題都等忙完演唱會之後再想。」

▲婁峻碩將舉辦首場個人大型售票演唱會。（圖 / KKLIVE+想不到音樂工作室提供）
▲婁峻碩將舉辦首場個人大型售票演唱會。（圖 / KKLIVE+想不到音樂工作室提供）
忙於籌備演唱會、新專輯還要拍戲的婁峻碩蠟燭兩頭燒，不過為了在演唱會「脫掉」大展身材，每天仍排了2小時健身運動，他更透露由於演唱會排的曲目太多，擔心體力問題，甚至還考慮要「禁慾」，他笑說：「事情多到滿出來，每天醒來都在想有甚麼事情沒有做，行程排滿到爆炸。」
 

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