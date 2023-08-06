南投村民受困！洗腎患者急就醫、出殯遺體退冰逾30小時「飄臭味」
卡努颱風遠離，但因外圍環流影響及旺盛西南風，導致中南部近2日暴雨不斷，尤其是南投縣、苗栗縣受災嚴重，南投仁愛鄉更因此造成道路中斷、房屋坍方，有多人受困。據《ETtoday新聞雲》報導，有村民發出求救訊息，稱卡在投89線已經2天，另外，也有出殯隊伍要運送遺體，由於已退冰超過30小時以上，遺體已發出臭味。
記者林盈君／綜合報導
據了解，5日村民透過LINE發出求救訊息，向原民立委孔文吉、縣府要求協助，表示受困在投89線2天，有需要洗腎的患者、需要就醫的年長者，還有出殯車隊也卡在現場，因遺體已退冰超過30小時，逐漸飄出臭味。
除此之外，又因道路中斷、房屋坍塌，許多村民面臨斷水斷電、無糧食物資的窘境，立委伍麗華5日也透過臉書呼籲，請求大眾援助部分物資，盼幫助受災戶度過困境。
南投縣仁愛鄉因持續降下豪雨，導致災情慘重 ，目前道路中斷、房屋坍方、斷水斷電，道路正緊急搶修中，當地鄉長呼籲請求援助，懇請大家幫助部落的老人及孩子們。目前急需麵條、罐頭、泡麵、乾糧、醃製肉品、礦泉水、0-3歲嬰幼奶粉、幼兒/成人尿布等 ，並請將物資集中到南投仁愛鄉鄉公所。
●南投仁愛鄉鄉公所：南投縣仁愛鄉大同村仁和路29號、電話：04-9280 2534 #514、社會科0903 336269 劉先生
●伍麗華0918035108