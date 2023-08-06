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中南部人注意！高雄桃源1處封閉　南投仁愛3處災阻、傍晚可通行

▲卡努颱風侵台，南投仁愛鄉持續降下豪雨，導致多處道路中斷，地方全力搶修中。（圖／南投縣政府提供，2023.08.05）
▲卡努颱風侵台，南投仁愛鄉持續降下豪雨，導致多處道路中斷，地方全力搶修中。（圖／南投縣政府提供，2023.08.05）

記者李琦瑋／台北報導

受到卡努颱風及後續西南風影響，南投仁愛鄉部分道路中斷，土石流造成南豐、春陽、廬山等部落嚴重災情。公路總局今（6）日上午針對道路預警封閉或災情統計發布相關訊息。其中，高雄市桃源區有1處實施預警性封閉；有5處道路災阻，台中市上谷關路段搶通後預計10日16點開放通行，南投縣2春陽路段、廬山路段今天17點開放通行，高雄市勤和至復興預計12日17點以搶通溪底便道開放通行。

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卡努颱風及後續西南風影響，公路總局道路預警封閉或災情統計截至今天上午8點止，預警性封閉路段有1處：

1.高雄市桃源區台20臨105線0K至37K（梅山口至埡口），於4日7點實施預警性封閉。

道路災阻有5處，今天傍晚陸續開放通行：

1.南投縣仁愛鄉台14線84K+300（春陽路段），路基缺口，預計6日17點開放通行。
2.南投縣仁愛鄉台14線84K+600（春陽路段），土石坍方，預計6日17點開放通行。
3.南投縣仁愛鄉台14線88K+700（廬山路段），土石坍方，預計6日17點開放通行。
4、台中市和平區台8線臨37便道3K+900（上谷關路段），邊坡落石坍方，預計10日16點開放通行。
5.高雄市桃源區台20線93K至98K+700（勤和至復興)，因94K+500（明霸克露橋）鋼便橋傾斜，實施道路封閉，預計12日17點以搶通溪底便道開放通行。

公路總局表示，將持續監控雨情動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

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