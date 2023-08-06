MLB／大谷翔平季後賽夢碎？天使季後賽機率僅剩5.3%本季新低
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊的季後賽希望正面臨嚴峻考驗。在交易截止日之前，天使先是將二刀流好手大谷翔平撤出交易市場，並且積極透過交易補強，然而季後賽門票似乎正在遠離他們，儘管教頭Phil Nevin仍保持樂觀態度，但隨著近期4連敗，晉級季後賽僅剩5.3％。
記者路皓惟/綜合報導
根據fangraphs數據統計，天使隊目前進入季後賽的機率僅有5.3%，這是他們本賽季至今的最低數字。面對這樣的困境，他們不僅需要自己接下來打出卓越的表現，還必須希望其他競爭對手陷入低潮。
最近天使隊10場比賽中，輸掉6場比賽，自8月2日作客勇士隊以來，目前已經吞下4連敗，在美聯外卡區落後整整5.5場勝差，這意味著他們必須在8月份擺脫連敗，並且急起直追，才有機會取得季後賽門票。
在交易截止日之前，天使做出了一系列的策略性交易以強化球隊陣容，為了實現大谷翔平的季後賽夢，先是透過交易從白襪取得投手Lucas Giolito和Reynaldo Lopez，現在又補進Randal Grichuk和C.J. Cron，進一步顯示了天使拚季後賽的決心，以及試圖留住大谷翔平的承諾，只是從目前戰績表現來看，效果來並不如預期。