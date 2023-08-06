中南部「大雨還要下一週」！蘭恩颱風生成機率70％ 最新路徑出爐
卡努颱風遠離後，其帶起的西南風目前持續對台灣中南部帶來旺盛的降雨，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，週二至週六（8月8日至8月12日）這段期間，西南季風略為減弱，但大氣仍不穩定，中南部還是要嚴防劇烈天氣，此外，第7號颱風「蘭恩」目前生成的機率最高達70％，時間點在週五（7月11日），路徑上主要是往北，目前並無侵台疑慮。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天（8月6日至8月7日），西南季風帶來不穩定大氣，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，山區有大雷雨發生、伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，應注意連日大量降雨致災，西南風背風面氣溫偏高，有焚風發生；南北兩端縣市因「角隅效應」仍有強陣風。
今日各地區平地氣溫上，北部攝氏25至36度，中部攝氏24至33度，南部攝氏25至33度，東部攝氏21至37度。吳德榮提醒，週二至週六西南季風會減弱，但水氣增多，大氣仍很不穩定，降雨範圍還會擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣，應持續注意連日多雨致災。
吳德榮說明，最新歐洲系集模式模擬，在日本東南方海面有第7號颱風「蘭恩」的模擬，其生成的機率最高達70％，時間點落在週五晚間8時左右，但即使成颱，因緯度已高、距離又遠，導引氣流向北，並無侵台疑慮。
此外，卡努颱風持續向東北東移動，今日侵襲琉球群島，明日逐漸轉北、週二父親節將撲向九州。日本更稱其為第一怪颱，但與「韋恩」、「耐特」相比，路徑還算單純。