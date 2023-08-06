MLB／天使硬要留下大谷翔平！美媒稱必定後悔：未來只會更難翻身
美國職棒大聯盟（MLB）交易截止之前最大新聞是，洛杉磯天使隊是否會交易大谷翔平，很多人認為天使會從大谷交易中獲得豐厚回報，但天使震驚所有人，選擇將大谷撤出交易市場，此舉引起部分內部人士的質疑，認為天使未來一定會後悔。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平將在今年球季結束後成為自由球員，據《The Athletic》Jim Bowden的說法，「如果今年冬天大谷與其他球隊簽約，天使肯定會後悔，應該在交易大限前看看能利用大谷獲得多少回報，相反地，他們選擇冒著在自由市場失去大谷，且只能獲得選秀補償的巨大風險。」
為了留住大谷翔平，天使可說是不惜一切代價，但球隊體質不佳，球隊農場資源已經非常有限，仍積極交易補強，並非明智之舉。美媒表示，這是短視近利的作為，天使可能錯過了一個「黃金機會」從內部重建的可能，尤其是最需要培養的農場系統，這樣操作恐讓天使未來難以翻身。
根據Bleacher Report的數據顯示，天使農場系統在聯盟中排名第28位，在交易中還放棄了超級新秀Ky Bush和另一名前100名潛力新秀Edgar Quero，讓已經貧瘠的農場系統更加脆弱，限制了他們培養、發展未來年輕球員的機會。