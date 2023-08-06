12星座一周運勢／金牛座有好事上門　天蠍座遇「天菜級」桃花

🟡牡羊座
本周運勢重點，過渡期。
最近的狀態還會持續下去，因為你的運勢正在平衡中，如果有些事還在延宕那還需要一段時間，工作上目前離你的目標還有段距離。
🟡金牛座
本周運勢重點，有好事上門。
這周運勢不錯，各方面都有好消息，工作上有個機會，值得試試，感情上有好桃花，會出現對的人。
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本周運勢重點，感情。
這周有桃花出現，如果你剛失戀那對方會是好人，感情上會有桃花，是貼心、體貼的類型。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，過渡期。
這周狀態還會持續下去，暫時沒什麼改變，工作上目前的狀況還是一樣，感情上陷入苦戀，單身者的桃花還要再等等。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周沒什麼特別的事件，比較日常一點，工作上一如往常，感情上單身者沒有很多鶯鶯燕燕。
🟡處女座
本周運勢重點，工作。
這周的你表現很突出，尤其是工作方面，工作上有機會搞定大案子、大公司，感情上會出現條件不錯的對象，或有機會追到難搞的對象。
🟡天秤座
本周運勢重點，能量回復。
這周運勢恢復以往，各方面的狀態良好，工作上倒楣或不順的狀態即將過去，感情上之前比較低沈的時期結束。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周會出現些好東西，但要搞定需要多花點時間，工作上有好機會，但不是容易的喔。感情上會出現天菜級桃花，想認識、進一步還要繼續努力。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周氛圍是輕鬆的，你身邊的隊友很能幹，如果有什麼特別想要的可能要過段時間。工作上現階段很好，想離職、跳槽還不是時候；感情上狀態不錯，如果想要桃花的話還要再等等。
🟡摩羯座
本周運勢重點，努力突破。
這周容易卡住、有點困境，用點不同的方式就有解決的方法囉。工作上目前有點困難，可以試試別的作法；感情上試著改變造型、門面有助於桃花、感情。
🟡水瓶座
本周運勢重點，沒有方向。
這周的運勢有點飄渺、不實，工作上會找到目標，但是暫時沒有頭緒；感情上狀態蠻空洞的。
🟡雙魚座
本周運勢重點，很順利。
這周任何事都信手拈來，很容易過關。工作上有機會搞定大案子、或危機；感情上容易在一起。
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