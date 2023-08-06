美債降評、台股跌勢收斂！法人續看漲AI概念股　估明年Q1景氣反轉

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PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，面對美債降評事件，信評機構惠譽將美國長期外幣債務評級從最高的「AAA」調降至「AA+」，不過此舉對於舉債成本增加有限，且美國財政部長葉倫也出面反駁，表達美國政府不同意評級下調之立場，有助緩和市場恐慌情緒，因此市場僅有1至2天的恐慌調整，台股週五的反應也相對輕微，除非未來有其他信評機構跟著調降美債評級，才可能引發比較劇烈的骨牌效應。
至於本週AI概念股自週一起出現逢高後的明顯回檔，孫傳恕認為，不少AI概念股近一個月來漲幅超過50%，短線籌碼凌亂，近期這波回檔二至三成屬於預期範圍內，有利於族群未來長線健康上漲趨勢。
本波AI概念股是否止跌？孫傳恕分析，首要觀察這波領漲的指標股是否能有效止跌，並搭配融資水位下降，根據央行公布6月證券劃存款撥餘額增加至3.31兆元，單月增加668億元，7月維持資增券減，兩項指標皆顯示散戶投入持續推升偏多籌碼，可能造成市場波動加劇。
孫傳恕建議，可觀察本月下旬的Nvidia財報與市場展望，目前市場預估正向看待，有利於相關類股投資氣氛，從國際已公布財報的大廠觀察，不僅財測多優於預期，在AI的資本支出都呈現明顯提升，且目前仍有不少AI概念股價值面與股價仍被低估，預期資金將呈現輪動走勢。
針對景氣走勢，孫傳恕指出，目前從外銷訂單數據年減超過2成來看，景氣仍相對疲軟，台灣訂單主要靠AI、高效運算等新興科技支撐，儘管面板、筆電等去化庫存速度相對較快，但受到通膨升息遞延效應，加上俄烏戰爭及美中科技戰等不確定因素干擾，影響外銷接單表現，須待年減衰退幅度收斂至1成以內，則是景氣準備向上反轉的信號，預料明年首季可見到景氣落底反轉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。