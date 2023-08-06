忠貞市場法國麵包340人中毒！受害者畏寒到想死：穿外套睡狂發抖
夏日外食問題頻傳，繼高雄冰店食物中毒案之後，中壢市忠貞市場又有越南法國麵包出狀況，至少超過340人集體食物中毒。據悉，出事的「阿箴越南法國麵包」是頗有名氣的網紅店，但近日陸續傳出顧客食用後身體不適，多達340人主動通報、其中235人就醫，檢驗報告驗出沙門氏桿菌、輪狀病毒。有受害者腹瀉拉空上網抱怨：「畏寒的感覺會想自殺」，直言再也不敢吃了。
記者黃韻文/綜合報導
位在忠貞市場的「阿箴越南法國麵包」（箴，注音ㄓㄣ），低調隱身在鐵皮屋下，小小攤位在營業時間總是大排長龍，過去還被網友稱作是「在地最強越南法國麵包」，在偌大的法國麵包抹上奶油及豬肝醬，包夾大量醃漬過的餡料並淋上魚露，喜愛這味的人都認為吃起來很過癮，是百元有找的划算在地美食。
但這次爆發食物中毒事件，至昨（5）日主動通報人數已多達340人，其中235人就醫。有受害者上網爆料，父親在8月3日幫全家共7人買，當晚吃完全家就開始發燒腹瀉、全身痠痛、頭痛，過了三天直到今（6）日還是非常痛苦、持續腹瀉，「想拉但拉不出東西」。
發文的受害者也提到，到醫院急診說是沙門氏菌及輪狀病毒，去電桃園衛生局也只叫他線上填調查表單，他也猜測，中毒340人應該是有填表單的人數，實際人數應該不止。
至於眾人詢問麵包好吃嗎？原PO坦言，一份90元，「我們家算一個月會吃幾次，口味真的不錯。」不過親身體驗過食物中毒才知可怕之處：「相信我，畏寒的感覺會想自殺。」連一起食物中毒的女友，畏寒程度是連穿著外套都還狂發抖，更勸世說「有些痛真的要體驗過才懂」，直言家人以後不敢再買了。