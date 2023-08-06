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內幕／已錯過最佳參選時機！藍內參民調曝郭台銘支持度僅剩個位數

▲郭台銘獨立參選總統箭在弦上，近日將訪美返台。
▲郭台銘獨立參選總統箭在弦上，近日將訪美返台。

記者余祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日展開訪美，但頻頻透過臉書發表重要政見，藍營黨內人士預判，郭台銘獨立參選總統是勢在必行，只不過，據了解，藍營評估，郭台銘其實早已錯過最佳的宣布參選時機，根據內參民調顯示，郭台銘近期民調僅剩個位數，若郭執意參選，短期內會傷到民眾黨總統參選人柯文哲民調，反而有機會讓國民黨總統參選人侯友宜多得到一些同情票，長期而言在野陣營永遠爭老二，讓民進黨對手賴清德躺著選。

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侯友宜民調落後，雖然在國民黨全代會後，有稍微回升的趨勢，但整體而言，侯友宜目前仍是處於第三，對於郭台銘是否參選的變數，侯陣營不再延續日前黨中央「尊郭」的策略，對於與郭台銘眉來眼去的小雞發出警告，直接逼得挺郭的彰化縣議長謝典林退黨。

郭台銘7月31日啟程訪美，預計在8日返台，並要大動作舉行新書發表會，各地的挺郭團體也開始籌備餐會、後援會要為郭台銘參選總統鋪排，國民黨也是隨時緊盯郭台銘的動向，做足準備。

據了解，國民黨內參民調也開始加入郭台銘獨立參選的選項，但從內參民調可見，郭支持度已經只剩下個位數，黨內分析，郭台銘最好參選的時機點應該是侯友宜被徵召的一個月後，民調仍無起色，這時郭進而取而代之，但現今已經過了3個月左右，郭一直躊躇不前，正當性跟熱度都下降，導致消風的態勢明顯。

反觀侯友宜的民調則是有上升的趨勢，而據了解，國民黨主席朱立倫日前所稱侯友宜民調「超柯趕賴」，是根據立委選區的滾動式民調所提出的，國民黨內部觀察到，在一些指標性區域，譬如台北的中正萬華、桃園八德區等區域，侯友宜的民調有逐步回到30%的基本盤左右，顯示藍軍逐漸歸隊。

近期在不少藍營群組中，也已經開始流傳很多質疑郭台銘誠信問題的文宣、影片，郭台銘過去不只一次公開表示，如果侯友宜被提名，他會全力支持且將自己的政見都給侯參考，藍營人士指出，如今郭醞釀獨立參選、挖藍營牆角，完全是違背誠信，「如果沒有誠信、沒有政治價值，不過是有錢人而已。」

藍營人士認為，郭台銘宣布參選的話，短期對柯文哲重傷，侯友宜反而可能因為郭的參選，贏得部分同情票，提升支持度，「選民總是同情弱者」，更能讓在野支持者重新洗牌一次，為選票結構帶來刺激跟變化，但長期來看，在野陣營的三人永遠只能爭老二，沒有人是贏家，若民進黨參選人賴清德躺著當選，郭台銘將成為「歷史罪人」。

藍營人士也強調，郭台銘近日已經開始透過地方人士醞釀獨立參選的連署，但目前還只是醞釀階段，一但真正開始連署，就是逼國民黨全面開戰，一定會祭出黨紀，小雞也必須要謹守份際。

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