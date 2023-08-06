內幕／已錯過最佳參選時機！藍內參民調曝郭台銘支持度僅剩個位數

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郭台銘7月31日啟程訪美，預計在8日返台，並要大動作舉行新書發表會，各地的挺郭團體也開始籌備餐會、後援會要為郭台銘參選總統鋪排，國民黨也是隨時緊盯郭台銘的動向，做足準備。
據了解，國民黨內參民調也開始加入郭台銘獨立參選的選項，但從內參民調可見，郭支持度已經只剩下個位數，黨內分析，郭台銘最好參選的時機點應該是侯友宜被徵召的一個月後，民調仍無起色，這時郭進而取而代之，但現今已經過了3個月左右，郭一直躊躇不前，正當性跟熱度都下降，導致消風的態勢明顯。
反觀侯友宜的民調則是有上升的趨勢，而據了解，國民黨主席朱立倫日前所稱侯友宜民調「超柯趕賴」，是根據立委選區的滾動式民調所提出的，國民黨內部觀察到，在一些指標性區域，譬如台北的中正萬華、桃園八德區等區域，侯友宜的民調有逐步回到30%的基本盤左右，顯示藍軍逐漸歸隊。
近期在不少藍營群組中，也已經開始流傳很多質疑郭台銘誠信問題的文宣、影片，郭台銘過去不只一次公開表示，如果侯友宜被提名，他會全力支持且將自己的政見都給侯參考，藍營人士指出，如今郭醞釀獨立參選、挖藍營牆角，完全是違背誠信，「如果沒有誠信、沒有政治價值，不過是有錢人而已。」
藍營人士認為，郭台銘宣布參選的話，短期對柯文哲重傷，侯友宜反而可能因為郭的參選，贏得部分同情票，提升支持度，「選民總是同情弱者」，更能讓在野支持者重新洗牌一次，為選票結構帶來刺激跟變化，但長期來看，在野陣營的三人永遠只能爭老二，沒有人是贏家，若民進黨參選人賴清德躺著當選，郭台銘將成為「歷史罪人」。
藍營人士也強調，郭台銘近日已經開始透過地方人士醞釀獨立參選的連署，但目前還只是醞釀階段，一但真正開始連署，就是逼國民黨全面開戰，一定會祭出黨紀，小雞也必須要謹守份際。