若郭台銘獨立參選「傳議長不陪玩」？朱立倫：分裂讓賴清德躺著選
力挺鴻海創辦人郭台銘的彰化縣議長謝典林宣布退黨，引發藍營擔憂恐掀起議長跳船潮。不過，有媒體報導指出，一名熟悉地方派系的黨內人士透露，某位支持郭台銘的議長，告訴郭若宣布獨立參選，大家不可能再陪郭一起玩下去。對此，國民黨主席朱立倫今（6）日受訪說，議長有決心盼下架民進黨，只要分裂成四腳督，就是讓民進黨總統參選人賴清德躺著當選。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘醞釀獨立參選聲勢，近期更展開訪美行程累計能量。據媒體報導，一名黨內人士表示，某位支持郭台銘的議長，告知郭若決定獨立參選總統，大家不可能再陪郭一起玩下去，因為獨立參選不可能贏，結局只會害大家。該人士還提到，多數挺郭議長希望郭台銘與國民黨或民眾黨總統參選人柯文哲合作，某些人現在不願表態，不排除向黨中央「喊價」的可能。
朱立倫今受訪談到，昨舉行的彰化縣北斗鎮長補選，由郭台銘力挺的顏宏霖當選。朱立倫除向顏宏霖當選表達祝福之意，也提到顏是獲得國民黨、民眾黨與郭台銘支持打敗民進黨，也謝謝國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳳的努力，讓顏鎮長能夠當選，一起團結努力。
最近是否跟郭台銘有聯絡？朱立倫則反問，郭最近不是在國外嗎？很多機會，最後大家一定希望多以大局為重、放下小我，一切以大我為重。
至於外傳挺郭議長表態，若郭台銘獨立參選不陪玩到底，是否與挺郭議長持續溝通？朱立倫說，相信這些議長都是有決心，希望能夠政黨輪替下架民進黨，也許在戰略上有不同，但大家都知道只要分裂三腳督、四腳督，就是讓民進黨和賴清德躺著當選，也是民進黨最大助力，大家有這樣的警覺、決心，應該沒人希望分裂。